記憶體、MLCC 可長抱

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

前知名外資半導體分析師陳慧明、程正樺，以及半導體專家曲建仲，昨（16）日指出，2026年半導體產業仍是由AI台積電（2330）主導的一年，考量到AI外溢效應與美聯準會（Fed）可望啟動降息周期等因素，包括記憶體、矽晶圓、MLCC與非AI族群也有受惠空間。

目前為香港聚芯資本管理合夥人的陳慧明指出，2026年是半導體與AI超級循環年，由供應鏈短缺、資金洪潮、技術突破帶動的三力共振，將牽動半導體與AI產業大洗牌，成為全球半導體與AI平台加速擴張關鍵轉折點。

在晶圓代工領域，陳慧明認為，台積電持續以先進製程（N3、N2）與CoWoS產能鞏固領先地位，隨全球雲端服務商（CSP）持續提高資本支出，2026年CSP資本支出預估將維持34%高成長，為 GPU、AI ASIC與先進封裝提供長期支撐。

整體而言，陳慧明看好AI、雲端、先進封裝與HBM將構成2026年半導體景氣四大核心主軸，並帶動台、美、中等區域供應鏈同步受惠，此趨勢將重新定義全球半導體競爭格局。

台股外資提款 兩天逾千億…國家隊上演即刻救援

台股昨（16）日在外資大賣595億元下開低走低，一度大跌511點逼近季線，國家隊等內資上演「即刻救援」，八大公股行庫加上...

外資兩天提款逾千億 股匯續跌

擔憂ＡＩ泡沫的情緒導致外資賣壓持續加重，台股與匯市同步承壓。外資昨再度大舉賣超台股達五九五億元，連續兩個交易日自台股撤出...

金融族群 躍資金避風港

近期市場較為保守，台股昨（16）日拉回至月線以下，三大法人大舉調節，不過仍有逆勢買超個股，法人表示，如今盤勢下，以三大法...

就市論勢／內需、餐飲 擇優布局

台股融資餘額站上3,300億元，離3,400億元歷史高點僅一步之遙；融資餘額占台股市值比例反而下降至3.47%，今年3月高點為4.6%。從融資餘額持股細項來看，部分資金放在看多美債及看空台股的ETF，顯示融資心態其實偏向保守。

證交所將推九大新制

臺灣證券交易所為強化資訊透明度、落實企業永續發展並提升資本市場競爭力，宣布九大新制將於近期及2026年起分階段上路，新措...

