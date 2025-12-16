主動式ETF陣容持續壯大！主動復華未來50 於12月18日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，自去年底金管會政策開放主動式ETF以來，上市主動式ETF的檔數及規模持續成長，多家業者陸續加入發行行列，復華投信發行其首檔主動式ETF-主動復華未來50（00991A），將於12月18日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF將以具有市值規模或增強潛力的國內股票為核心選股邏輯，根據企業競爭力、獲利成長性、股價評價提升潛力、配息情形等，篩選出市值有增長潛力的公司，並依據對於股市趨勢判斷、產業配置、投資主題、個股選擇及差異化配置策略進行投資操作，並採用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」為基金績效指標。有關該檔ETF的完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達201檔（含被動式ETF 189檔及主動式ETF 12檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券、大宗商品及多資產等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。