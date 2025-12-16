快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

國際銅價大漲「屢創歷史新高」 這二檔重電廠受矚目

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
國際銅價由於供需失衡，今年來持續大漲，屢創歷史新高，成為全球矚目的吸金商品，銅價漲示意圖。圖／AI生成
國際銅價由於供需失衡，今年來持續大漲，屢創歷史新高，成為全球矚目的吸金商品，銅價漲示意圖。圖／AI生成

國際銅價由於供需失衡，今年來持續大漲，屢創歷史新高，成為全球矚目的吸金商品，連動相關與銅應用有關的商機浮現，特別是重電相關產品，激勵華城（1519）、中興電（1513）等受到市場矚目，並成為投資人熱議的重要話題。

下半年以來，國際銅價一路以大漲小回之姿越走越高。根據倫敦金屬交易所（LME）的報價系統顯示，上周銅價更一度漲至每噸1.19萬美元，創下歷史新高紀錄。華爾街大行花旗證券預期，銅價明年第2季將站上每噸1.5萬美元。

隨國際銅價不斷走高，預期明年還有高點可期，激勵下半年來相關與銅應用有關產業均受到市場高度矚目。其中重電設備領域，特別是變壓器產品，由於內部主要由繞組（線圈）組成，主要材質為銅，因而成為銅價上漲的受惠產業。

法人解析，銅價上漲對華城是利多，因高銅價帶動變壓器及重電產品的價值提升。另一方面，華城又受惠強韌電網計劃、以及美國「星際之門」計畫，加上產能滿載、且新產能增加，成為推升 2026 年獲利成長的關鍵催化劑。

中興電方面，隨國內外電力設備需求浮現，加上資料中心帶來發電機與空調商機，配合氫燃料電池題材、擴產效益的浮現、以及台積電（2330）美國二廠的建廠訂單，使得法人正向看待中興電的明年營運展望。

銅價 華城

延伸閱讀

專訪／四接最新進展 謝國樑喊話台電：地方產業電力分配應制度化

銅價漲不停 明年還會攀高…花旗預期Q2站上1.5萬美元

資產活化議題點火 台化、中石化大漲 塑膠族群逆勢撐盤

華城：AI資料中心訂單逾120億元 明年業績占比逾10%

相關新聞

當沖1天就賠掉30萬！他3年虧掉上百萬畢業勸世：一般人真的玩不贏主力

當沖看似刺激又快速，卻也讓不少投資人付出沉重代價。一名網友近日在臉書社團發文回顧自己三年來的投資歷程，坦言從新手嘗到甜頭，到反覆重傷，最終選擇退出當沖市場。 原PO表示，自己於2023年開始進入股市，三個月後開放當沖資格，一開始「手指按按就能賺錢」，幾乎都是小賺，讓人不知不覺上頭。但只要一重壓，虧損就迅速放大，曾在某個星期五單日當沖就賠掉30多萬元，當下立誓不再碰當沖。

外資兩天就提款逾千億！三大法人擴大賣超710億元 台股季線拉警報

台股16日在AI泡沫疑慮下，由台積電（2330）領跌失守月線，盤中一度重挫511.27點、下探至27,355.67點，台...

台股連2天回檔竟是因「這些理由」分析師點名這3類股進可攻退可守

台股連續2天回檔，恐陷入季線保衛，證券分析師直言，主要是受「沒有買盤、AI泡沫疑慮未除、美國重要數據將公布、日股下挫影響...

外資大逃殺！賣超這檔ETF逾7萬張最多 AI股也有多檔齊遭大賣逾萬張

台股16日以27,536.66點收盤，下跌330.28點，驚險守住季線，三大法人賣超710.82億元，僅投信買超，外資則...

台股跌破月線 終場挫330點收27,536點 台積電下跌15元1,435元

台指明日結算，本週多項通膨數據出台，市場關注後續降息走向，台股16日早盤以27,721點開出後，盤中低檔震盪，終場跌幅收...

台股下個機會在哪？安聯2026展望：聚焦AI、國防兩大主題

台股近年表現亮眼，安聯投信16日舉行2026投資展望。回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。