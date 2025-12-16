國際銅價大漲「屢創歷史新高」 這二檔重電廠受矚目

國際銅價由於供需失衡，今年來持續大漲，屢創歷史新高，成為全球矚目的吸金商品，連動相關與銅應用有關的商機浮現，特別是重電相關產品，激勵華城（1519）、中興電（1513）等受到市場矚目，並成為投資人熱議的重要話題。

下半年以來，國際銅價一路以大漲小回之姿越走越高。根據倫敦金屬交易所（LME）的報價系統顯示，上周銅價更一度漲至每噸1.19萬美元，創下歷史新高紀錄。華爾街大行花旗證券預期，銅價明年第2季將站上每噸1.5萬美元。

隨國際銅價不斷走高，預期明年還有高點可期，激勵下半年來相關與銅應用有關產業均受到市場高度矚目。其中重電設備領域，特別是變壓器產品，由於內部主要由繞組（線圈）組成，主要材質為銅，因而成為銅價上漲的受惠產業。

法人解析，銅價上漲對華城是利多，因高銅價帶動變壓器及重電產品的價值提升。另一方面，華城又受惠強韌電網計劃、以及美國「星際之門」計畫，加上產能滿載、且新產能增加，成為推升 2026 年獲利成長的關鍵催化劑。

中興電方面，隨國內外電力設備需求浮現，加上資料中心帶來發電機與空調商機，配合氫燃料電池題材、擴產效益的浮現、以及台積電（2330）美國二廠的建廠訂單，使得法人正向看待中興電的明年營運展望。