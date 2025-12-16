快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

外資大逃殺！賣超這檔ETF逾7萬張最多 AI股也有多檔齊遭大賣逾萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股16日以27,536.66點收盤，下跌330.28點，驚險守住季線，三大法人賣超710.82億元，僅投信買超，外資則是賣超595.01億元，連二賣，短短兩天的外資賣超高達1,084.96億元。圖／本報資料照片
台股16日以27,536.66點收盤，下跌330.28點，驚險守住季線，三大法人賣超710.82億元，僅投信買超，外資則是賣超595.01億元，連二賣，短短兩天的外資賣超高達1,084.96億元。圖／本報資料照片

台股16日以27,536.66點收盤，下跌330.28點，驚險守住季線，三大法人賣超710.82億元，僅投信買超，外資則是賣超595.01億元，連二賣，短短兩天的外資賣超高達1,084.96億元，統計外資賣超最多的元大台灣50（0050），單日遭賣超73,356張，已連四賣，AI股包括鴻海（2317）、廣達（2382）、台積電（2330）、緯創（3231）等也同步遭外資大賣，單日賣超都超過萬張。

台股16日以27,721.1點開低，台積電開低陷入季線保衛戰，一度下殺至1,425元，終場收在1,435元，下跌15元，跌幅1.03%，鴻海、廣達、台光電（2383）等電子股同步走弱，大盤指數一度下探至27,355.67點，重挫511.27點，逼近季線。

盤面上由金融股領軍抗跌，低軌衛星、太陽能族群等挾題材上漲，盤中跌勢略有收斂，終場以27,536.66點收盤，下跌330.28點， 跌幅1.19%；三大法人賣超710.82億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超595.01億元，合計外資兩天賣超1,084.96億元；投信買超33.43億元；自營商賣超（合計）149.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.99億元、自營商（避險）賣超137.25億元。

統計外資買賣超個股，賣超元大台灣50最高，其次是賣超台新新光金（2887）53,420張，元大台灣50反1（00632R）也遭外資賣超39,617張；另外，賣超鴻海19,218張，賣超台積電12,665張，廣達及緯創也分別遭外資賣超14,500張、11,793張。

在外資大賣超之下，逆勢獲得外資買超的個股前十名中，買超聯電（2303）43,926張最多，其次是買超中信金（2891）29,456張，買超第一金（2892）28,325張，金融股合計有6檔在外資買超前十名中。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台股 三大法人 自營商

延伸閱讀

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單

iPhone賣翻…大摩按讚台積電、鴻海等台鏈 同步看好iPad需求韌性

相關新聞

當沖1天就賠掉30萬！他3年虧掉上百萬畢業勸世：一般人真的玩不贏主力

當沖看似刺激又快速，卻也讓不少投資人付出沉重代價。一名網友近日在臉書社團發文回顧自己三年來的投資歷程，坦言從新手嘗到甜頭，到反覆重傷，最終選擇退出當沖市場。 原PO表示，自己於2023年開始進入股市，三個月後開放當沖資格，一開始「手指按按就能賺錢」，幾乎都是小賺，讓人不知不覺上頭。但只要一重壓，虧損就迅速放大，曾在某個星期五單日當沖就賠掉30多萬元，當下立誓不再碰當沖。

外資兩天就提款逾千億！三大法人擴大賣超710億元 台股季線拉警報

台股16日在AI泡沫疑慮下，由台積電（2330）領跌失守月線，盤中一度重挫511.27點、下探至27,355.67點，台...

台股連2天回檔竟是因「這些理由」分析師點名這3類股進可攻退可守

台股連續2天回檔，恐陷入季線保衛，證券分析師直言，主要是受「沒有買盤、AI泡沫疑慮未除、美國重要數據將公布、日股下挫影響...

外資大逃殺！賣超這檔ETF逾7萬張最多 AI股也有多檔齊遭大賣逾萬張

台股16日以27,536.66點收盤，下跌330.28點，驚險守住季線，三大法人賣超710.82億元，僅投信買超，外資則...

台股跌破月線 終場挫330點收27,536點 台積電下跌15元1,435元

台指明日結算，本週多項通膨數據出台，市場關注後續降息走向，台股16日早盤以27,721點開出後，盤中低檔震盪，終場跌幅收...

台股下個機會在哪？安聯2026展望：聚焦AI、國防兩大主題

台股近年表現亮眼，安聯投信16日舉行2026投資展望。回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。