外資大逃殺！賣超這檔ETF逾7萬張最多 AI股也有多檔齊遭大賣逾萬張

台股16日以27,536.66點收盤，下跌330.28點，驚險守住季線，三大法人賣超710.82億元，僅投信買超，外資則是賣超595.01億元，連二賣，短短兩天的外資賣超高達1,084.96億元，統計外資賣超最多的元大台灣50（0050），單日遭賣超73,356張，已連四賣，AI股包括鴻海（2317）、廣達（2382）、台積電（2330）、緯創（3231）等也同步遭外資大賣，單日賣超都超過萬張。

台股16日以27,721.1點開低，台積電開低陷入季線保衛戰，一度下殺至1,425元，終場收在1,435元，下跌15元，跌幅1.03%，鴻海、廣達、台光電（2383）等電子股同步走弱，大盤指數一度下探至27,355.67點，重挫511.27點，逼近季線。

盤面上由金融股領軍抗跌，低軌衛星、太陽能族群等挾題材上漲，盤中跌勢略有收斂，終場以27,536.66點收盤，下跌330.28點， 跌幅1.19%；三大法人賣超710.82億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超595.01億元，合計外資兩天賣超1,084.96億元；投信買超33.43億元；自營商賣超（合計）149.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.99億元、自營商（避險）賣超137.25億元。

統計外資買賣超個股，賣超元大台灣50最高，其次是賣超台新新光金（2887）53,420張，元大台灣50反1（00632R）也遭外資賣超39,617張；另外，賣超鴻海19,218張，賣超台積電12,665張，廣達及緯創也分別遭外資賣超14,500張、11,793張。

在外資大賣超之下，逆勢獲得外資買超的個股前十名中，買超聯電（2303）43,926張最多，其次是買超中信金（2891）29,456張，買超第一金（2892）28,325張，金融股合計有6檔在外資買超前十名中。