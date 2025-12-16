台股今跌330點…這檔股票已逆勢連三漲 吸引投信、自營商等加持

台股16日大跌330點、失守月線支撐，盤面個股跌多漲少。其中，可寧衛（8422）由於法人預期明年獲利持續成長，加上高殖利率題材，具下檔保護，因此在近期盤勢轉弱下，反而吸引買盤關注，激勵股價強勢表態。

法人指出，可寧衛為台灣最大廢棄物垂直整合環保處理廠，預估明年營收成長逾15%、每股稅後純益（EPS）年增率也在15-20%間。由於過去可寧衛配息穩定，每年現金殖利率維持 5%以上，具下檔殖利率保護。

此外，可寧衛於2024年第2季得標高雄205軍工廠營區整治案件，金額約24億元，先前因軍方遞延交付的土地已陸續交付中。因一期土地處理量高於預期，後續可持續跟市府追加預算。因該案毛利佳，因此可持續受惠至明年底。

轉投資方面，可寧衛為建立廢棄物全循環生態鏈，在環保平台業務部分，大云資訊主要提供給國內業者清運服務資訊管理。2024年約貢獻營收3億元，隨大客戶台積電（2330）需求提升，預計明年營運將持續成長。

隨台股近來回檔修正，可寧衛因具有高殖利率題材，加上205兵工廠土地交付、及明年轉投資貢獻題材發酵，因而吸引投信、自營商、及特定買盤追捧，帶動股價連三漲，表現相當強勢。