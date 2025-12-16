凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基股股漲推出「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，延續2026投資前瞻論壇熱潮。凱基證／提供
凱基股股漲推出「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，延續2026投資前瞻論壇熱潮。凱基證／提供

凱基證券與凱基投顧攜手打造的投資理財節目「凱基股股漲」廣受好評，近期推出「2026台股投資展望」系列特輯，兩周內累積觀看數突破23萬人次，獲得投資社群高度關注。凱基股股漲為回饋觀眾熱烈響應，即日起加碼推出「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，提供投資人最全面的產業分析內容。

「凱基股股漲」節目在最新2026台股展望特輯中，以「行情續燃長多火、利率與選舉定風波」為主軸進行解析，透過清楚架構、即時解讀與專業數據分析明年台股趨勢。凱基股股漲首席分析師許高銘指出，全球AI熱潮不是泡沫，明年更將帶動相關產業發展，預估2026年台股指數高點上看33,000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點、約當16倍本益比，同時深度拆解影響台股未來一年波動與機會的兩大因素：美國期中選舉年效應與降息速度，在通膨升溫趨緩、降息趨勢持續及科技資本支出回升的背景下，AI、伺服器、雲端運算與半導體供應鏈仍是推動台股長線走強的主要驅動力，而晶圓代工、記憶體復甦、伺服器架構升級將是重要關鍵產業。

為協助投資人更全面掌握趨勢，凱基股股漲新推出的「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，聚焦AI Agent(人工智慧代理)、變壓器成資料中心建廠血脈、少子化來臨機器人全面接手等新趨勢議題，帶領投資人進入更前瞻的產業分析。

此外，凱基證券日前於全台舉辦「未來之鑰 2026投資前瞻論壇」，北、中、南共舉辦五場，場場爆滿。論壇聚焦國際總經、盤勢分析、AI科技鏈、台灣產業競爭力、及投資配置策略，超過1,000位投資人熱情參與，現場互動踴躍，也讓投資人得以近距離與研究團隊交流。

「凱基股股漲」已成為最具影響力的投資資訊節目之一，節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，每周一至每周五晚上9點準時播出，同時延續「未來之鑰 2026投資前瞻論壇」熱潮，節目中亦分享了論壇現場粉絲的熱門互動提問，更多精彩內容，請鎖定「凱基股股漲」 YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel

投資理財 凱基投顧 台股指數 降息 凱基證

