股匯同步弱勢 法人：台股觀察季線支撐
台股今天開低走低，盤中一度下跌逾400點，失守27400點，資金轉進金融及太陽能概念股，新台幣午盤貶值逾1角；法人認為，若科技股能在季線附近轉強，有望帶動台股回穩。
終場加權指數收在27536.66點，下跌330.28點，跌幅1.19%，失守月線約27571點，成交值放大至新台幣5249.54億元。
電子類股指數今天收低1.37%，半導體指數下跌1.11%，金融類股數漲0.25%，傳產族群的塑膠類股跌3.07%；代表中小型股的櫃買指數下跌1.86%。
電子權值股台積電終場跌15元或1.03%，收1435元，連續2個交易日收黑，鴻海下挫1.58%，收218元，聯發科收平盤1420元。
外媒報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前提出太空AI資料中心構想，計劃利用太陽能來驅動在太空軌道上的AI算力，吸引市場資金湧入低軌衛星與太陽能概念股，元晶、茂迪、聯合再生亮燈漲停，收在23.25元、22.4元、8.51元；公準、新復興、百一同樣漲停，收52.6元、50元、10.55元。
記憶體族群回檔，華邦電終場跌0.7%，收70.6元，南亞科挫2.77%，收158元。
千元以上高價「千金股」維持25檔，股王信驊跌2.13%，收6650元，股后緯穎下挫3.03%，收在4160元。
國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，受美國科技股回檔影響，台股今天表現偏弱，資金由大型科技股轉向傳產及中小型股。目前美股那斯達克與費城半導體指數已跌至季線附近，有強勁支撐，續跌空間有限，若科技股能在季線附近轉強，有望帶動台股回穩。
