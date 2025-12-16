台股連2天回檔竟是因「這些理由」分析師點名這3類股進可攻退可守

台股連續2天回檔，恐陷入季線保衛，證券分析師直言，主要是受「沒有買盤、AI泡沫疑慮未除、美國重要數據將公布、日股下挫影響台股投資人信心」等因素影響，台股今年高點已過，預期在年底封關恐難再創高，但看好金融股、散熱、能源電力族群將是年前「進可攻、退可守」的布局首選。

美國聯準會（Fed）上周公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三次降息，聯邦資金利率目標區間降到3.5%至3.75%，台股在12月11日盤中寫下28,568.02點的歷史新高紀錄，不過，在大盤指數創高後卻是出現壓回重挫，收盤反而大跌375.98點；隔天雖反彈收紅，但本周則是連續2天都是下跌表現。

台股16日以27,721.1點開低，盤中一度下探至27,355.67點，重挫511.27點，逼近季線，盤中跌勢略有收斂，盤面上以金融股及綠能環保類股表現抗跌，其餘類股則是下跌表現，終場以27,536.66點收盤，下跌330.28點， 跌幅1.19%。

市場對AI泡沫疑慮不僅未解除反而日益加深，避險基金巨擘橋水基金高層主管周一警告表示，隨著大型科技公司日益利用外部投資人來承擔不斷攀升的成本，AI支出熱潮正進入「危險」階段。

另外，市場對這波AI熱潮究竟能帶來多少投報率也已出現質疑，高盛資深股票分析師施耐德（Jim Schneider ）在上周提出的報告中分析資料中心產業發展的4種可能情境；除了資料中心需求接近供給，但尚未超過供給的基本情境外，也預測其他的情境，包括AI熱潮需求遠遠超過資料中心供給、 AI採用不如預期，或使用者不願意付費，導致資料中心供給過剩、由於經濟轉弱，導致雲端運算需求下滑。

證券分析師張陳浩表示，台股在上周已寫下新高，目前大盤呈現多頭回檔的表現，但預期年底封關創高不易，本周連續2個交易日回檔，主要受幾個因素影響，其中，根據高盛的報告，對資料中心的建置持保守看法，主要是在現金流的方面存有疑慮，這份報告加重對AI泡沫的疑慮加重，成為拖累16日指數下挫的重要原因之一。

張陳浩認為，影響大盤持續回檔的還有一個關鍵，「沒有買盤」，包括結帳賣壓及外資放假，都影響市場買氣；另外，本周將有多項重要數據將公布，其中， 消費者 物價指數（CPI）的表現將牽動明年Fed降息的次數，另外還有非農就業人口變動及失業率也將公布。

張陳浩說，不僅是台股下跌，日本股市也因擔心升息而下挫，對台股投資人信心也有影響；張陳浩強調，台股多頭回檔，雖恐難在封關前再創高，但明年仍是多頭年，元月行情有機會再創高，在年前這段整理期，金融股、散熱、能源電力族群將是年前「進可攻、退可守」的布局首選。

張陳浩認為，封關前可以留意具有債券回升利益的金融股，包括國泰金、富邦金、中信金、永豐金等；另外，散熱股的奇鋐、雙鴻、健策、建準等也值得關注；還有一個族群則是能源電力股， 包括風電的華城、大亞、亞力、華新、森崴能源等及太陽能股等。