台股跌破月線 終場挫330點收27,536點 台積電下跌15元1,435元

台指明日結算，本週多項通膨數據出台，市場關注後續降息走向，台股16日早盤以27,721點開出後，盤中低檔震盪，終場跌幅收斂收27,536點，下跌330點，跌幅1.18%，成交量5,249億元，跌破月線，台積電（2330）收1,435元，下跌15元。

權值股方面，電子權值多呈現疲弱，鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、中華電（2412）、緯穎（6669）、智邦（2345）等表現走弱，資金流入金融股，其中富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、台新新光金（2887）逆勢走揚。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，波若威（3163）、穩懋（3105）、創意（3443）、金居（8358）、惠特（6706）、統新（6426）、高技（5439）、台光電（2383）群聯（8299）、台燿（6274）、南電（8046）、力旺（3529）、光聖（6442）、華通（2313）、景碩（3189）、尖點（8021）、眾達-KY（4977）、世芯-KY（3661）、華新（1605）、富世達（5439）等

本週11 月非農就業報告及PCE數據將成為觀察聯準會降息的重要依據。地緣政治方面，川普認為結束俄烏衝突的協議，比以往任何時候都更接近達成。週一美股多數科技股持續回檔，四大指數皆墨，台積電ADR下跌1.47%。

統一投顧表示，市場對AI資金流產生疑慮，導致費半指數回測月線。台股昨日失守十日線，技術面處於整理格局，加上外資期貨空單超過3萬口，短期指數高檔震盪，預期台股先蹲後跳，在AI大基建及代理應用持續發展下，仍樂觀看待後市。

操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。