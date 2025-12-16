快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

台股跌破月線 終場挫330點收27,536點 台積電下跌15元1,435元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台指明日結算，本週多項通膨數據出台，市場關注後續降息走向，台股16日早盤以27,721點開出後，盤中低檔震盪，終場跌幅收斂收27,536點，下跌330點，跌幅1.18%，成交量5,249億元，跌破月線，台積電（2330）收1,435元，下跌15元。

權值股方面，電子權值多呈現疲弱，鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、中華電（2412）、緯穎（6669）、智邦（2345）等表現走弱，資金流入金融股，其中富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、台新新光金（2887）逆勢走揚。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，波若威（3163）、穩懋（3105）、創意（3443）、金居（8358）、惠特（6706）、統新（6426）、高技（5439）、台光電（2383）群聯（8299）、台燿（6274）、南電（8046）、力旺（3529）、光聖（6442）、華通（2313）、景碩（3189）、尖點（8021）、眾達-KY（4977）、世芯-KY（3661）、華新（1605）、富世達（5439）等

本週11 月非農就業報告及PCE數據將成為觀察聯準會降息的重要依據。地緣政治方面，川普認為結束俄烏衝突的協議，比以往任何時候都更接近達成。週一美股多數科技股持續回檔，四大指數皆墨，台積電ADR下跌1.47%。

統一投顧表示，市場對AI資金流產生疑慮，導致費半指數回測月線。台股昨日失守十日線，技術面處於整理格局，加上外資期貨空單超過3萬口，短期指數高檔震盪，預期台股先蹲後跳，在AI大基建及代理應用持續發展下，仍樂觀看待後市。

操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台股 台積電

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

台股ETF受益人連6周創高 高息型00919、0056、00918 有3檔上榜最旺

台積電ADR下跌約1.5% 日月光也收黑

當沖1天就賠掉30萬！他3年虧掉上百萬畢業勸世：一般人真的玩不贏主力

當沖看似刺激又快速，卻也讓不少投資人付出沉重代價。一名網友近日在臉書社團發文回顧自己三年來的投資歷程，坦言從新手嘗到甜頭，到反覆重傷，最終選擇退出當沖市場。 原PO表示，自己於2023年開始進入股市，三個月後開放當沖資格，一開始「手指按按就能賺錢」，幾乎都是小賺，讓人不知不覺上頭。但只要一重壓，虧損就迅速放大，曾在某個星期五單日當沖就賠掉30多萬元，當下立誓不再碰當沖。

台股連2天回檔竟是因「這些理由」分析師點名這3類股進可攻退可守

台股連續2天回檔，恐陷入季線保衛，證券分析師直言，主要是受「沒有買盤、AI泡沫疑慮未除、美國重要數據將公布、日股下挫影響...

台股下個機會在哪？安聯2026展望：聚焦AI、國防兩大主題

台股近年表現亮眼，安聯投信16日舉行2026投資展望。回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台...

聯準會降息「賺錢密碼」？ 法人解析美國投資等級債具優勢

美國聯準會12月利率決策會議如市場預期降息一碼，不過市場關注的不僅是降息本身，聯準會宣布本月12日起將以每月400億美元...

2026台股展望 安聯投信張惟閔：聚焦AI、國防領域

台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台股下，今年來也有超過兩三成漲幅。接下來，台股的機會在哪裡？...

