13家金控11月賺509億元 法人建議投資偏好這麼看

經濟日報／ 盧宏奇／台北即時報導

13家金控公司自結11月合計稅後純益509.9億元，月減18%、年增68%，投顧法人現階段相對看好中信金（2891）、永豐金（2890），至於壽險金控若以獲利、配息能力及資本水準來看，國泰金（2882）優於台新新光金。

大型本國投顧分析，銀行金控11月稅後純益月減3.2%，主要由於實現投資資本利得下降較上月減少及財管手收減少，但優於分別月減25%、6%的壽險金控、證券金控。

法人認為，美聯準會12月再降息一碼，預期明年降息幅度視通膨及就業狀況而定，美台利差將持續縮減，影響銀行2026年預估FX swap收益減少20%以上，所幸有助銀行美元資金成本下降，並提升外幣放款需求，預期2026年銀行淨利息收入維持至少中位數成長。

雖然壽險金控今年第三季其他權益改善有助配息能力回升，但法人評估，12月以來美國10年及30年公債殖利率回升至4.2%及4.8%，不利壽險長天期債券評價及年底其他權益評價水準，明年配息水準仍須觀察12月一次性提列稅前獲利30%至外價金，及第四季金融市場波動影響金控淨值表現。

債券ETF受益人連12黑續創今年新低 非投等債相對旺

Fed降息後美股反轉暴跌 專家：這類資產Beta僅0.5抗波動還能賺6％

陸70城市房價 11月跌幅擴大

中信銀11月連四月蟬聯發卡王

當沖1天就賠掉30萬！他3年虧掉上百萬畢業勸世：一般人真的玩不贏主力

當沖看似刺激又快速，卻也讓不少投資人付出沉重代價。一名網友近日在臉書社團發文回顧自己三年來的投資歷程，坦言從新手嘗到甜頭，到反覆重傷，最終選擇退出當沖市場。 原PO表示，自己於2023年開始進入股市，三個月後開放當沖資格，一開始「手指按按就能賺錢」，幾乎都是小賺，讓人不知不覺上頭。但只要一重壓，虧損就迅速放大，曾在某個星期五單日當沖就賠掉30多萬元，當下立誓不再碰當沖。

台股跌破月線、資金準備逃亡？ 2026年配置靠「這招」

全球新興市場淨流入續居冠，受到投資人觀望主要央行動向，全球股市整理揚。反觀，台股16日開低低，持續修正，截至上午11點整...

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

台股權值股鴻海與日月光投控今年雙雙創高，股價都在兩百多元，但財報動能與估值位置卻明顯不同。 本文以 AI 伺服器需求、封測景氣、EPS、前瞻本益比與股息殖利率切入，完整比較兩檔標的的投資 CP 值，並分析 2025～2026 年可能出現的成長動能... 台股今年一路往上攻，權值股一檔接著一檔創高，除了台積電依然是市場焦點之外，鴻海與日月光投控的討論度也明顯升溫。 兩家公司的股價現在都落在兩百多元，同時位居台股十大權值股之列，讓很多投資人出現一樣的疑問：如果手上只有一筆資金，只能二選一，究竟是買鴻海比較划算，還是日月光投控的爆發力更強？這篇文章就帶你從營收表現、AI動能、EPS與本益比估值，完整比較這兩檔熱門權值股的投資CP值。 今年以來，日月光與鴻海輪流上漲，加權指數大約上漲兩成，鴻海若把股息算進去，整體漲幅逼近三成，而日月光投控的漲幅更是來到將近五成，成為今年權值股的亮點之一。 兩檔股票都有ADR，海外行情與台股的含息漲幅也差異不大，這讓「買誰比較好」變得更值得深入觀察。

台股下個機會在哪？安聯2026展望：聚焦AI、國防兩大主題

台股近年表現亮眼，安聯投信16日舉行2026投資展望。回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台...

聯準會降息「賺錢密碼」？ 法人解析美國投資等級債具優勢

美國聯準會12月利率決策會議如市場預期降息一碼，不過市場關注的不僅是降息本身，聯準會宣布本月12日起將以每月400億美元...

群聯開盤不到5分鐘填息 但隨後股價翻黑重挫

群聯（8299）每股配發現金股利6.2283元，16日除息，除息參考價1,120元，早盤以1,105元開出後往上拉升，開...

