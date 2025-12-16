13家金控11月賺509億元 法人建議投資偏好這麼看
13家金控公司自結11月合計稅後純益509.9億元，月減18%、年增68%，投顧法人現階段相對看好中信金（2891）、永豐金（2890），至於壽險金控若以獲利、配息能力及資本水準來看，國泰金（2882）優於台新新光金。
大型本國投顧分析，銀行金控11月稅後純益月減3.2%，主要由於實現投資資本利得下降較上月減少及財管手收減少，但優於分別月減25%、6%的壽險金控、證券金控。
法人認為，美聯準會12月再降息一碼，預期明年降息幅度視通膨及就業狀況而定，美台利差將持續縮減，影響銀行2026年預估FX swap收益減少20%以上，所幸有助銀行美元資金成本下降，並提升外幣放款需求，預期2026年銀行淨利息收入維持至少中位數成長。
雖然壽險金控今年第三季其他權益改善有助配息能力回升，但法人評估，12月以來美國10年及30年公債殖利率回升至4.2%及4.8%，不利壽險長天期債券評價及年底其他權益評價水準，明年配息水準仍須觀察12月一次性提列稅前獲利30%至外價金，及第四季金融市場波動影響金控淨值表現。
