當沖1天就賠掉30萬！他3年虧掉上百萬畢業勸世：一般人真的玩不贏主力

聯合新聞網／ 綜合報導
有不少人因為當沖畢業。台股示意圖／聯合報系資料照片
當沖看似刺激又快速，卻也讓不少投資人付出沉重代價。一名網友近日在臉書社團發文回顧自己三年來的投資歷程，坦言從新手嘗到甜頭，到反覆重傷，最終選擇退出當沖市場。

原PO表示，自己於2023年開始進入股市，三個月後開放當沖資格，一開始「手指按按就能賺錢」，幾乎都是小賺，讓人不知不覺上頭。但只要一重壓，虧損就迅速放大，曾在某個星期五單日當沖就賠掉30多萬元，當下立誓不再碰當沖。

然而，沒過幾個月手又癢了，同樣的劇本再次上演。2023年底累積虧損約40萬元，2024年又再賠60多萬元，今年至今也已賠掉40多萬元。雖然過程中沒有發生違約交割，也未向親友借錢，但他坦言，心中常忍不住想：「如果當初沒有玩當沖就好了。」

原PO最後表示，這次是真的「畢業上岸」，也勸仍在當沖市場載浮載沉的人，早日遠離這條路，「一般人真的玩不贏主力，遠離當沖、珍惜生命」。

貼文引發大量共鳴，不少網友直言「沒有失敗的經驗，可能也不會來存股」、「還好你沒玩期貨，不然更慘」。也有人分享更慘烈經驗，「我也是三個月一到就開當沖，股票來來去去賠了三百多萬，現在只敢存股。」另有網友改走保守路線，表示停損後開始定期定額ETF、兼職工作，「雖然慢，但錢真的會慢慢長大。」整串留言也讓不少人感嘆，當沖的學費，往往比想像中昂貴。

當沖 定期定額 存股

