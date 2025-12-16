台股下個機會在哪？安聯2026展望：聚焦AI、國防兩大主題

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯投信16日舉行2026投資展望。安聯投信／提供
安聯投信16日舉行2026投資展望。安聯投信／提供

台股近年表現亮眼，安聯投信16日舉行2026投資展望。回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台股下，今年來迄今也有超過兩三成漲幅。接下來，台股的機會在哪？安聯投信投資長張惟閔表示不妨可觀察國際投資向，建議可聚焦AI、國防這兩個領域。

先就資金面，張惟閔表示，首先當然是AI，雖然AI講了好幾年，但AI確實仍是接下來市場主要投資項目。根據美國五家主要雲端服務商資本支出金額，2026年相較今年會持續成長。除此之外，包含OpenAI正在積極的布局其運算競爭力、各國也積極在布局主權AI，這些都會是AI題材持續成長需求來源。

另一個資金去處，張惟閔則是點名國防。張惟閔表示，從俄烏戰爭爆發至今，全球地緣政治風險持續升高，歐洲過去依賴美國協助防衛，然而美國總統川普態度相當明確：自己的國防要自己付錢，因此持續要求盟國提高國防支出。

根據相關資料顯示，像北約峰會也通過將國防支出大幅上調至GDP的5% (目前為2%)，5%目標中的3.5%須完全透過核心國防支出來實現，包括軍隊與武器等項目，其餘1.5%則可用於「與國防相關的支出」。

張惟閔表示，若以美國、北約跟幾個亞洲國家國防支出為例，到2029年複合成長率北約就可以達到14%，2029年國防支出金額接近2024年的兩倍；而這些地區或國家2029年國防支出預計來到2.5兆美元，有望成為未來幾年政府支出中很大一個成長領域。以此來看，AI、國防這兩個領域相關支出增加，這兩個主題的相關企業當然最受惠。

再就機會面，張惟閔表示，AI接下來還是全球資本支出很重要的領域，台灣很大機會還是在AI。這是一個全新市場，而且是跟現在的筆電、手機等是相輔相成、不會是互相替代。因此AI發展也將幫助消費性電子市場的進化。同時AI伺服器也是一個新的領域，雖然市場積極布局AI資料中心，但傳統的伺服器市場也不會消失，因此這個需求是新的。

