亞股走跌 台股開低走低跌破月線、台積電先回測季線
受美股四大指數15日仍下跌拖累，台股16日開低走低，盤中最低一度下跌511點至27,355點，跌破月線關卡，逼近季線。亞股也多半走跌。台積電（2330）盤中最低下跌25元至1,425元，先回測季線。盤面上以金融、低軌衛星概念股較有表現。
台新投顧指出，時序進入12月中下旬，美股重要法說僅剩記憶體大廠Micron，加上外資即將進備年底長假，電子即使進入修正，幅度亦不致於太大。傳產族群基期較低且受外資影響較小，加上國防、能源、金融、普發現金等政策激勵，在大盤挫跌時容易逆勢收漲，可持續留意。
投資建議方面，台新投顧表示，行政院8月通過2026年國防支出新台幣9,495億元，占GDP 3.32%，加上1.25兆元國防特別預算，2030年國防預算有望達到GDP之5%。受惠於政策推動，本土軍工供應鏈將成為市場焦點。國防部無人機採購案，預計2026~2027年採購無人機總量4.8萬架，總預算約500億元；相關個股如漢翔（2634）、長榮航太（2645）、晟田（4541）、台船（2208）、龍德造船（6753）、雷虎（8033）、全訊（5222）、和成（1810）可留意。
