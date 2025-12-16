2026台股展望 安聯投信張惟閔：聚焦AI、國防領域

台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台股下，今年來也有超過兩三成漲幅。接下來，台股的機會在哪裡？安聯投信投資長張惟閔表示，不妨可觀察國際投資向，建議可聚焦AI、國防這兩個領域。

從資金面來看，張惟閔表示，首先，AI仍是接下來市場主要投資項目。根據美國五家主要雲端服務商資本支出金額，2026年相較今年會持續成長。此外，包含OpenAI正在積極的布局其運算競爭力、各國也布局主權AI，這些都會是AI題材持續成長需求來源。

另一個資金去處，張惟閔點名國防。他說，若以美國、北約跟幾個亞洲國家國防支出為例，到2029年複合成長率北約就可以達到14%，2029年國防支出金額接近2024年的兩倍；而這些地區或國家2029年國防支出預計來到2.5兆美元，有望成為未來幾年政府支出中很大一個成長領域。AI、國防這兩個領域相關支出增加，這兩個主題的相關企業最受惠。

再就機會面，張惟閔表示，A台灣很大機會還是在AI。如今AI已經不只是高速運算晶片、先進製程。AI晶片的運算能力持續擴張，產品規格不斷提高，除了先進製程、伺服器，更看到相關次產業在配合AI規格提升、新機會也不斷出現。

針對2026年全球及台股經濟展望，張惟閔說，展望2026年，全球經濟預期溫和成長，美歐等成熟市場預估GDP成長1.5%，新興市場因為部分國家出口基期較高，可能導致明年增速較為溫和。他對2026年台股保持樂觀，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場擔憂AI泡沫，但市場往往會常低估新技術的長期潛力，AI機會可能是被低估、而非高估。

台股方面，張惟閔預估2026年整體企業獲利將有雙位數成長，科技仍是成長主軸，傳產和金融可能有點狀機會。然而，產業強弱有別、個股驅動因子也不同，透過主動選股更能發掘未來機會。

面對台股多變市場，安聯00993A安聯台灣主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人施振廷表示，投資台股，在主動式ETF策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，首先在追求超額報酬部分，安聯精選100-120檔具信心標的；在面對市值加權與等權重各有缺陷情境下，一來藉由量化做投組，五大因子最佳化模型動態配置，不賭市場風格；再搭配質化找好股與量化做投組，以期穿越周期創造超額表現。