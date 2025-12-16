全球新興市場淨流入續居冠

受到投資人觀望主要央行動向，全球股市整理揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年12月5日至12月10日止近一周，全球新興市場以27.53億美元淨流入繼續居冠，美國股票則以16.41億美元位居第二。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，市場剛好碰到美國聯準會決策前夕，金融市場偏向謹慎。聯準會如預期降息，主席鮑威爾看好經濟前景，但釋出放緩降息步調的訊號；日本央行總裁則是暗示利率上調時間已愈來愈近，壓抑市場氣氛。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示， 美國保持政策寬鬆環境，聯準會宣布將啟動購債計畫，帶動公債殖利率走低，受市場供需消息影響，近周各主題表現不一，以電動車居前。

展望後市，莊凱倫表示，雖然聯準會再次釋出放緩降息步調訊號，但依然反映支持穩健經濟基本面，結構成長方向並未改變；然而隨投資人焦點轉向2026，在今年市場強勁表現後，短線需留意獲利了結和部位調整可能牽動的波動環境，建議以多元方式布局，平衡收益與成長機會。

就方向上，莊凱倫表示，AI發展將從基礎建設逐漸轉向應用端，現階段主角以基礎設施相關企業為主，拉長來看在AI技術與需求仍真實存在支撐下，長期趨勢持續看好。隨著產業發展，各階段主導者會有所更迭，儘管AI 熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充有望延續，加上受惠中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，隨美國失業率在2025年後下降、通膨接近政策目標，加上當前仍偏寬鬆的政策環境，有望繼續支撐風險資產表現。換言之，這波降息政策仍處在預防性降息週期當中，預期在經濟溫和增長和結構成長保持動能情境下，後續仍有長線行情可期。

安聯投信台股團隊表示，在政策與基本面支撐下，資金快速輪動，且不論從基本面或資金面來看，大盤結構仍相對持穩，優先布局具備業績支撐與AI題材的族群，包括具長期成長趨勢主題，如 AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股維持新高，年底法人資金減碼，但第4季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可觀察將公布的美國科技股財報作為判斷記憶體景氣的重要指標；另外也可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、FOMC利率及後續對經濟的影響。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF (00984A)經理人施政廷表示，即將邁向2026年，預期台股企業獲利仍將持續成長，支撐盤勢。方向上維持積極布局成長股，追求超額報酬和波動間取得平衡；配置上近期持續偏重電子股配置，半導體比重最高，電腦及周邊設備、電子零組件類股次之；另外也維持大型金融股布局，若遇高檔震盪可發揮相對穩健支撐效果。