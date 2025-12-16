富達國際：美國就業市場不確定性仍偏高 建議投資人布局高品質債券
富達國際指出，隨著美國經濟數據恢復發布，富達持續觀察到經濟保持強勁成長，但就業市場的不確定性仍然偏高。此外，隨著房貸利率下滑，美國房市壓力緩解，呈現回溫的跡象。
整體來看，富達認為，美國聯準會（Fed）仍可望維持寬鬆周期。本周將持續關注英國、歐元區及日本等其他各國央行利率決策結果。
就不同債種來看，富達指出，11月以來，投資等級債再度呈現高度波動，主要是因為擔心人工智慧（ AI） 產業過度投資及企業互相持股形成資金循環，整體投資等級債利差因此而擴大。富達仍維持防禦部位，較偏好高品質的公司。
在非投資等級債，11月以來以美國及歐洲表現較穩健，亞洲則因中國大陸房地產市場再度出現波動而表現相對落後。高品質發行商持續表現出色，但CCC級別債券依然承壓。
至於新興市場債，新興市場強勢貨幣債受惠於美國公債殖利率下滑，但本地貨幣市場則因利率下降帶來的價格報酬，以及新興市場貨幣再度走強，表現突出。
富達指出，明年Fed決策層可能轉向鴿派，有利支撐樂觀情緒。不過，在美國以外的市場，仍有評價合理且具成長潛力的產業與政策機會。整體策略仍建議以優質基本面為核心，結合全球股息策略與優質債券配置，在全球市場中尋找長期投資機會。
