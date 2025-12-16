聯準會降息「賺錢密碼」？ 法人解析美國投資等級債具優勢

美國聯準會12月利率決策會議如市場預期降息一碼，不過市場關注的不僅是降息本身，聯準會宣布本月12日起將以每月400億美元速度買進國庫券以充實金融體系準備金，顯示本次聯邦公開市場委員會(FOMC)對市場的影響，已不僅止於利率政策，更牽動整體資金流動。

聯邦投信指出，聯準會啟動類QE機制，將進一步推升市場流動性水位，有助帶動資金回流包括投資等級債在內的固定收益資產。同時，聯準會自2024年9月以來採取的風險式管理降息策略，也在相當程度上支撐了美國經濟「軟著陸」的表現。

聯邦投信分析聯準會新經濟預測，雖然美國就業市場雖出現降溫跡象，新增非農就業人數增幅來到低檔，但失業率仍大致維持穩定。通膨方面，受惠於關稅對物價影響不若市場原先擔憂，PCE通膨預估將在明年第二季後明顯放緩。

在此情境下，消費動能可望維持韌性，2026年美國GDP因此可望由1.8%上修至2.3%。此外，國際貨幣基金組織(IMF)近期上修2025年全球經濟成長預測；美銀美林經理人調查亦顯示，多數企業與投資機構對未來一年全球經濟走勢抱持「軟著陸」的樂觀態度，整體基本面對債市具支撐力。

聯邦投信分析，2026年投資等級債報酬主要來自債息收入，具備穩健收益之機會。從歷史經驗來看，非衰退式降息有利於帶動債券資產表現，特別是美國投資等級債企業財務結構穩健，近幾季總槓桿率維持穩定，企業營收與獲利動能相對強勁。