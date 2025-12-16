美再度降息 三大債市淨流入力道同步降溫

近期市場受到殖利率未反應降息走跌，致使債市呈現盤整。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年12月5日至12月10日止近一周，三大債市仍保持淨流入、但力道受放緩；其中，投資級企業債淨流入33.6億美元、非投資等級債基金淨流入8.4億美元，新興市場債淨流入放緩至4.7億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，美國聯準會一如市場預料，再度宣布降息一碼，惟此次決策面臨六年來最大內部分歧，且經濟預期調整正向，使美國公債殖利率走升5個基點至4.16%，債市近期呈盤整走勢。

安聯投信表示，聯準會如預期連續第三次降息25基點，兩位鷹派和一位鴿派官員投下反對票。點陣圖預測中值顯示明年料降息一次，市場仍押注2026年將降息兩次。聯準會同時宣布取消常備回購操作的總額度限制。

在美國經濟數據方面，9月及10月職位空缺上升，但招聘減少和裁員增多表明勞動力市場仍在持續放緩，符合最新數據顯示上周美國首次申請失業救濟人數創疫情爆發以來最大增幅。

安聯投信表示，市場重新評估降息預期，致使投資級債小跌；而在聯準會連續第三次降息，且上調2026 年經濟成長展望之後，風險債則是呈現審慎反彈。同時，2026 年通膨預測被下修至2.5%，也為市場提供支撐。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近期股債波動平穩、違約指數走低。儘管近期市場再現波動，但獲利仍是股市向前最大動力，拉長來看2026年獲利不僅可望成長，還可望加速；企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動的市場，策略上仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

其中在可轉債市場部分，謝佳伶表示，主要推力來自企業希望降低票息成本、滿足再融資需求與中小型企業對股價上漲潛力樂觀看法。除分散化優勢外，新發行量也擴大潛在投資機會，帶來更具吸引力條件與良好的風險報酬比。

在非投資等級部分，信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。