快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基股股漲推出「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，延續2026投資前瞻論壇熱潮。(凱基證券/提供)
凱基股股漲推出「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，延續2026投資前瞻論壇熱潮。(凱基證券/提供)

凱基證券與凱基投顧攜手打造的投資理財節目「凱基股股漲」廣受好評，近期推出「2026台股投資展望」系列特輯，兩周內累積觀看數突破23萬人次，獲得投資社群高度關注。凱基股股漲為回饋觀眾熱烈響應，即日起加碼推出「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，提供投資人最全面的產業分析內容。

「凱基股股漲」節目在最新2026台股展望特輯中，以「行情續燃長多火、利率與選舉定風波」為主軸進行解析，透過清楚架構、即時解讀與專業數據分析明年台股趨勢。

凱基股股漲首席分析師許高銘指出，全球AI熱潮不是泡沫，明年更將帶動相關產業發展，預估2026年台股指數高點上看33,000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點、約當16倍本益比，同時深度拆解影響台股未來一年波動與機會的兩大因素：美國期中選舉年效應與降息速度，在通膨升溫趨緩、降息趨勢持續及科技資本支出回升的背景下，AI、伺服器、雲端運算與半導體供應鏈仍是推動台股長線走強的主要驅動力，而晶圓代工、記憶體復甦、伺服器架構升級將是重要關鍵產業。

為協助投資人更全面掌握趨勢，凱基股股漲新推出的「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，聚焦AI Agent(人工智慧代理)、變壓器成資料中心建廠血脈、少子化來臨機器人全面接手等新趨勢議題，帶領投資人進入更前瞻的產業分析。

此外，凱基證券於全台舉辦未來之鑰 2026投資前瞻論壇」，北、中、南共舉辦五場，場場爆滿。論壇聚焦國際總經、盤勢分析、AI 科技鏈、台灣產業競爭力、及投資配置策略，超過1,000位投資人熱情參與，現場互動踴躍，也讓投資人得以近距離與研究團隊交流。

「凱基股股漲」已成為最具影響力的投資資訊節目之一，節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，每周一至每周五晚上九點準時播出，同時延續「未來之鑰 2026投資前瞻論壇」熱潮，節目中亦分享了論壇現場粉絲的熱門互動提問，更多精彩內容，請鎖定「凱基股股漲」 YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel

投資理財 凱基投顧 台股指數

延伸閱讀

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

台股原型ETF抗波動 以高股息、金融股、中小股的商品表現相對亮眼

相關新聞

台股跌破月線、資金準備逃亡？ 2026年配置靠「這招」

全球新興市場淨流入續居冠，受到投資人觀望主要央行動向，全球股市整理揚。反觀，台股16日開低低，持續修正，截至上午11點整...

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

台股權值股鴻海與日月光投控今年雙雙創高，股價都在兩百多元，但財報動能與估值位置卻明顯不同。 本文以 AI 伺服器需求、封測景氣、EPS、前瞻本益比與股息殖利率切入，完整比較兩檔標的的投資 CP 值，並分析 2025～2026 年可能出現的成長動能... 台股今年一路往上攻，權值股一檔接著一檔創高，除了台積電依然是市場焦點之外，鴻海與日月光投控的討論度也明顯升溫。 兩家公司的股價現在都落在兩百多元，同時位居台股十大權值股之列，讓很多投資人出現一樣的疑問：如果手上只有一筆資金，只能二選一，究竟是買鴻海比較划算，還是日月光投控的爆發力更強？這篇文章就帶你從營收表現、AI動能、EPS與本益比估值，完整比較這兩檔熱門權值股的投資CP值。 今年以來，日月光與鴻海輪流上漲，加權指數大約上漲兩成，鴻海若把股息算進去，整體漲幅逼近三成，而日月光投控的漲幅更是來到將近五成，成為今年權值股的亮點之一。 兩檔股票都有ADR，海外行情與台股的含息漲幅也差異不大，這讓「買誰比較好」變得更值得深入觀察。

聯準會降息「賺錢密碼」？ 法人解析美國投資等級債具優勢

美國聯準會12月利率決策會議如市場預期降息一碼，不過市場關注的不僅是降息本身，聯準會宣布本月12日起將以每月400億美元...

群聯開盤不到5分鐘填息 但隨後股價翻黑重挫

群聯（8299）每股配發現金股利6.2283元，16日除息，除息參考價1,120元，早盤以1,105元開出後往上拉升，開...

台股走跌逾200點下探月線支撐 台積電開低15元

台股16日開盤指數下跌145.84點，開盤指數為27,721.1點，賣單持續出籠壓低指數走低，下探27,580點附近的月...

統一超（2912）便利商店龍頭地位還在？網搖頭「全家首選」：優惠有感

便利商店龍頭統一超是否還值得市場給予高評價，再度引發投資社群熱議。有網友於PTT發文，即便以相對寬鬆的角度給予15倍本益比，合理價約落在150元，已經是充分反映其龍頭地位後的結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。