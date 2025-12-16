快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

集保結算所基金融資擔保新管道上線 基金不必贖回也能借款

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所基金融資擔保新管道上線(臺灣集中保管結算所/提供)
臺灣集中保管結算所基金融資擔保新管道上線(臺灣集中保管結算所/提供)

配合金管會開放客戶透過網路基金交易平台證券商所申購的基金部位，得作為證金事業放款業務之擔保品，臺灣集中保管結算所協助業者新增相關系統功能，該新措施使投資人得以境內基金為擔保，快速取得短期資金，進一步提升基金資產的運用效率，將使基金商品的應用範疇更為多元，並提升投資人資金運用彈性。

過去基金多被視為長期投資工具，一旦遇到短期資金需求，投資人往往只能選擇贖回，導致投資規劃中斷、基金部位縮減。這次全新服務上線後，投資人即可將透過證券商以自己名義所申購基金提供予證金事業作為擔保品，向證金事業申辦融資，不必贖回基金也能及時獲得資金讓基金真正發揮「投資」與「資金運用」的雙重功能。

集保結算所董事長林丙輝表示，基金屬於長期投資的重要金融商品，基金融資擔保作業的開放，將使投資人能在不影響既有投資部位的情況下，靈活因應突發資金需求，進一步強化基金作為資產管理工具的功能。

林丙輝強調，這項新服務將有助於降低基金市場的周轉率並提升穩定性，並讓投資人在進行退休理財規劃時，擁有更多元且彈性的選擇，不僅有利投資人，更能創造市場多方共贏：投信公司得以維持基金規模穩定；基金銷售機構如基富通等證券商能提升客戶服務價值；投資人可兼顧長期投資與短期資金需求；證金事業則能拓展有價證券擔保的放款業務範疇，共同呼應金融政策與市場創新。

證券商 市場

延伸閱讀

10月六大產業放款 連二月衰退

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

券商反詐再升級／打詐模範生 實戰大解密

協助復甦與重建 集保結算所舉辦花蓮七校聯合音樂會

相關新聞

台股跌破月線、資金準備逃亡？ 2026年配置靠「這招」

全球新興市場淨流入續居冠，受到投資人觀望主要央行動向，全球股市整理揚。反觀，台股16日開低低，持續修正，截至上午11點整...

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

台股權值股鴻海與日月光投控今年雙雙創高，股價都在兩百多元，但財報動能與估值位置卻明顯不同。 本文以 AI 伺服器需求、封測景氣、EPS、前瞻本益比與股息殖利率切入，完整比較兩檔標的的投資 CP 值，並分析 2025～2026 年可能出現的成長動能... 台股今年一路往上攻，權值股一檔接著一檔創高，除了台積電依然是市場焦點之外，鴻海與日月光投控的討論度也明顯升溫。 兩家公司的股價現在都落在兩百多元，同時位居台股十大權值股之列，讓很多投資人出現一樣的疑問：如果手上只有一筆資金，只能二選一，究竟是買鴻海比較划算，還是日月光投控的爆發力更強？這篇文章就帶你從營收表現、AI動能、EPS與本益比估值，完整比較這兩檔熱門權值股的投資CP值。 今年以來，日月光與鴻海輪流上漲，加權指數大約上漲兩成，鴻海若把股息算進去，整體漲幅逼近三成，而日月光投控的漲幅更是來到將近五成，成為今年權值股的亮點之一。 兩檔股票都有ADR，海外行情與台股的含息漲幅也差異不大，這讓「買誰比較好」變得更值得深入觀察。

聯準會降息「賺錢密碼」？ 法人解析美國投資等級債具優勢

美國聯準會12月利率決策會議如市場預期降息一碼，不過市場關注的不僅是降息本身，聯準會宣布本月12日起將以每月400億美元...

群聯開盤不到5分鐘填息 但隨後股價翻黑重挫

群聯（8299）每股配發現金股利6.2283元，16日除息，除息參考價1,120元，早盤以1,105元開出後往上拉升，開...

台股走跌逾200點下探月線支撐 台積電開低15元

台股16日開盤指數下跌145.84點，開盤指數為27,721.1點，賣單持續出籠壓低指數走低，下探27,580點附近的月...

統一超（2912）便利商店龍頭地位還在？網搖頭「全家首選」：優惠有感

便利商店龍頭統一超是否還值得市場給予高評價，再度引發投資社群熱議。有網友於PTT發文，即便以相對寬鬆的角度給予15倍本益比，合理價約落在150元，已經是充分反映其龍頭地位後的結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。