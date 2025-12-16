快訊

台股ETF受益人連6周創高 高息型00919、0056、00918 有3檔上榜最旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股ETF受益人周增前十檔（人）。（資料來源:CMONEY、2025/12/12）
台股上周創新高，台股ETF持續受投資人青睞創高。根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加2.58萬人，統計總人數來到1,205萬978人連續第6周創歷史新高，今年來已增加182萬5,142人。

進一步觀察台股ETF受益人上周單檔表現，周增排名前十名為群益台灣精選高息(00919)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動統一台股增長(00981A)、元大高股息(0056)、主動野村台灣50(00985A)、中信綠能及電動車(00896)、大華優利高填息30(00918)、保德信市值動能50(009803)、元大台灣50反1(00632R)。整體表現來看，以00919、0056、00918的3檔季配型高息ETF上榜最多。

市場法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。台股高檔之際，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞，顯示出在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，在降息環境中，受惠最大的為金融類股，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輪動開始發酵…00919只花2個交易日就填息！存股哥：策略會從一而終不會改變

00919今天（12/17）盤中強勢填息，這次填息只花了2個交易日！近期走勢轉強主要還是金融股表現相當強勁，00919三大成分股都是重磅金融股，國泰金、中信金、富邦金加起來權重達41.59%。

債息要比股息香？專家點看好00983B、00984B：信評高+政策支撐是關鍵

債息愈來愈香！聯準會2025年連續3度降息，更在12月宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。 根據CMONEY統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前10名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人建議，收息族可從高配息率債券ETF中優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。 CMONEY統計，年化實際配息率最高前10檔債券ETF中，共有3檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括復華20年美債(00768B)、第一金優選非投等債(00981B)，以及大華優利美A債15(00984B)。

7張0050半年多存到…零股+股息再投入真的有感！存股哥：高股息、市值型我全都要

今天買進400股0050，存了半年多累積張數達到7張嘍，目前成本均價51.50，帳面報酬$74,179(20.58%) 小孩才做選擇大人全都要，高股息、市值型我就一起布局，前5張用股票質押買進，

009803沒跟到最後買進日也不晚？還有「填息行情」可以跟

本周是ETF除息與換股的高峰時期，統計共近30檔股債ETF於本周除息，其中又有不少台股ETF同時進行指數成分股定審換股，玉山投信指出，近期不少ETF表現亮眼，不論是指數型或主動型ETF皆然，在歷次除息

高股息ETF換股變「金融大禮包」？網看增減名單酸：00713亂搞

臺灣指數公司公布2025年12月17日指數定期審核結果，涉及元大高息低波00713、群益精選高息00919與富邦高股息30的00900等追蹤指數成分調整，PTT網友討論焦點集中在「高股息指數竟納入台積電2330」、「00713再度接回統一、群益證」以及00919金融比重走向等爭議。

重壓0052比0050賺？他曝「短期彈性更好」原因 網酸不如買台積電

0050為台灣第一檔市值型ETF，追蹤台灣50指數，成分涵蓋金融、電子與傳產龍頭，被視為較為穩定的長期配置工具；0052則聚焦科技產業，台積電占比高達近七成，整體更偏向AI與半導體題材，波動度相對較高，也更直接反映科技股走勢。

