台股盤中跌逾400點失守月線 摜破27500點
受到國際股市與權值股弱勢拖累，加上外資步入長假出現結帳賣壓，台股今天盤中一度下挫逾400點，連續摜破27800、27700、27600及27500點整數大關，最低至27426點附近，失守月線約27570點，電子族群走弱，資金湧入金融、低軌衛星及太陽能概念股。
至10時32分左右，台股加權指數達27524.51點，下跌342.43點，跌幅1.23%，成交值新台幣2401.54億元；電子類股跌1.45%，金融類股漲0.05%。
電子權值股台積電盤中最低1425元，跌幅1.72%；鴻海跌逾2%。聯發科今天扮演撐盤角色，盤中最高達1450元，上漲超過2%。
外媒報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前提出太空AI資料中心構想，計劃利用太陽能來驅動在太空軌道上的AI算力，吸引市場資金湧入低軌衛星與太陽能概念股，元晶、公準、新復興、百一、耀登、聯合再生今天皆亮燈漲停。
記憶體大缺貨，華邦電15日公告將投資逾新台幣23億元購買設備擴產，但華邦電今天股價仍受大盤跌勢影響，續跌超過2%，失守70元，隨後有低接買盤進場止穩。南亞科目前列處置股，動能受限，今天股價回檔逾3%，盤中最低156.5元。
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）傳出近期將在美國加州舉辦閉門會議，邀請專家討論如何因應AI基礎建設面臨的電力短缺挑戰，部分BBU（備援電池模組）概念股今天表態，錸寶盤中漲近3%，錸德上揚超過2%，鈺德、加百裕漲幅近1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言