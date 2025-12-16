快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

台股跌破月線、資金準備逃亡？ 2026年配置靠「這招」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
全球新興市場淨流入續居冠，受到投資人觀望主要央行動向，全球股市整理揚。反觀，台股16日開低低，持續修正，截至上午11點整，最低點達27,426點，已跌破月線。法人隨投資人焦點轉向2026，在今年市場強勁表現後，短線需留意獲利了結和部位調整可能牽動的波動環境，建議以多元方式布局，逢低布局「科技、大型金融」等，明年配置靠「平衡收益與成長機會」。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年12月5日至12月10日止近一周，全球新興市場以27.53億美元淨流入繼續居冠，美國股票則以16.41億美元位居第二。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，市場剛好碰到美國聯準會決策前夕，金融市場偏向謹慎。聯準會如預期降息，主席鮑威爾看好經濟前景，但釋出放緩降息步調的訊號；日本央行總裁則是暗示利率上調時間已愈來愈近，壓抑市場氣氛。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示， 美國保持政策寬鬆環境，聯準會宣布將啟動購債計畫，帶動公債殖利率走低，受市場供需消息影響，近周各主題表現不一，以電動車居前。

展望後市，莊凱倫表示，雖然聯準會再次釋出放緩降息步調訊號，但依然反映支持穩健經濟基本面，結構成長方向並未改變。

方向上，莊凱倫表示，AI發展將從基礎建設逐漸轉向應用端，現階段主角以基礎設施相關企業為主，拉長來看在AI技術與需求仍真實存在支撐下，長期趨勢持續看好。

隨著產業發展，各階段主導者會有所更迭，儘管AI 熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充有望延續，加上受惠中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，即將邁向2026年，預期台股企業獲利仍將持續成長，支撐盤勢。方向上維持積極布局成長股，追求超額報酬和波動間取得平衡；配置上近期持續偏重電子股配置，半導體比重最高，電腦及周邊設備、電子零組件類股次之；另外也維持大型金融股布局，若遇高檔震盪可發揮相對穩健支撐效果。

