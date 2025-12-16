群聯開盤不到5分鐘填息 但隨後股價翻黑重挫
群聯（8299）每股配發現金股利6.2283元，16日除息，除息參考價1,120元，早盤以1,105元開出後往上拉升，開盤不到5分鐘，股價一度衝達1,130元， 完成填息，但隨著台股跌勢加重，群聯股價再往下翻黑急挫， 盤中跌幅逾7%。
群聯上半年股息16日除息交易，現金股利預計在明年1月13日發放，股價在完成填息後不敵賣壓急殺翻黑，一度下滑至1,040元，下跌80元，跌幅7.14%。
群聯為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠，11月合併營收70.22億元，月減0.62%，但為歷年最旺的11月，年增62%；累計今年前11月合併營收639.52億元，為同期最佳，年增18%，已超越去年全年營收。
群聯表示，近期雲端服務供應商（CSP）大量採購企業級SSD，支撐AI推論，已讓NAND市場出現結構性缺貨與漲價現象，後續供應將更趨緊張。
