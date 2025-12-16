日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

【文．玩股神探】

台股權值股鴻海與日月光投控今年雙雙創高，股價都在兩百多元，但財報動能與估值位置卻明顯不同。

本文以 AI 伺服器需求、封測景氣、EPS、前瞻本益比與股息殖利率切入，完整比較兩檔標的的投資 CP 值，並分析 2025～2026 年可能出現的成長動能...

台股今年一路往上攻，權值股一檔接著一檔創高，除了台積電依然是市場焦點之外，鴻海與日月光投控的討論度也明顯升溫。

兩家公司的股價現在都落在兩百多元，同時位居台股十大權值股之列，讓很多投資人出現一樣的疑問：如果手上只有一筆資金，只能二選一，究竟是買鴻海比較划算，還是日月光投控的爆發力更強？這篇文章就帶你從營收表現、AI動能、EPS與本益比估值，完整比較這兩檔熱門權值股的投資CP值。

今年以來，日月光與鴻海輪流上漲，加權指數大約上漲兩成，鴻海若把股息算進去，整體漲幅逼近三成，而日月光投控的漲幅更是來到將近五成，成為今年權值股的亮點之一。

兩檔股票都有ADR，海外行情與台股的含息漲幅也差異不大，這讓「買誰比較好」變得更值得深入觀察。

先從鴻海開始聊起

2025年第三季，鴻海最大的營收來源依然是美國市場，單季就貢獻超過一兆元，比去年同期六千五百多億元大幅成長，顯示美國的關稅政策根本沒有阻擋鴻海，反而因為美系客戶在 AI 與電動車上持續擴大合作，使鴻海營收更集中在美國。

這也完全符合產業現狀，包含蘋果的手機、輝達的 AI GPU 以及特斯拉的電動車，核心供應鏈都與鴻海緊密相關。

產品組合更能看出鴻海的變化。

雲端網路產品在本季強勢竄升，單季營收來到八千五百多億元，比去年同期多出兩千多億，正式超越消費性智能產品，成為新的主力收入來源。

這項產品其實就是 AI 伺服器，顯示鴻海不再是一家「只靠 iPhone」的代工廠，而是 AI 時代的核心供應鏈。

也因為切入 AI，使得鴻海的市場想像空間提升，本益比從今年四月的十二倍一路推升到二十倍。近期股價回落後，估值回到十六倍附近，位置不算貴也不算便宜，反而是進入更合理的區間。

EPS的成長更能說明鴻海今年的強勢。

前三季 EPS 已經超過一個股本，第三季單季 4.15 元更是近年最亮眼的成績。

如果接下來 AI 伺服器仍是高需求，每季維持四元上下不算難，一整年換算起來 EPS 約可落在十六元區間。

以本益比十六倍計算，股價約在兩百五十元以上；若 AI 市場強勢，市場願意給到二十倍本益比，鴻海的合理價甚至有機會突破三百元。

再來看日月光投控

身為全球封測龍頭，它與台積電的營運高度綁定，2024 年有六成營收來自美國，第二大市場是台灣，這代表它賺的就是美國科技巨頭的錢。

隨著 2025 年 AI 伺服器、資料中心建置加速，加上川普赴中東洽談的大型 AI 訂單，整體封裝需求正在持續上升，日月光的業績自然也會被推著往上。

從事業部門來看，日月光的營收由封裝、測試與電子組裝構成，其中封裝仍然是核心。

2025 年前三季，封裝營收突破兩千兩百多億元，相比去年同期不到兩千億元，成長結構非常明顯，就是典型的「台積電的先進製程越好，日月光的封裝越旺」。電子組裝則維持穩定，包括 WiFi 模組、電腦與消費性產品等。

估值方面，以近四季 EPS 8.09 元換算，目前本益比大約落在二十八倍，比鴻海明顯高上許多，今年股價也已經提前反映對封裝景氣復甦的期待，位階自然就偏高。

EPS 的表現略顯平穩，前三季 EPS 5.99 元與去年差距不大，但第三季 EPS 2.5 元是近兩年的單季新高。

公司近年持續擴廠，主要是為了配合台積電明年在海內外布局封裝產能，因此真正的獲利強化很可能落在 2025 年甚至 2026 年。如果以第三季的水準推估，未來一整年 EPS 有機會挑戰一個股本，屆時本益比將自然從目前的高檔區收斂回合理範圍。

現在到底該買鴻海還是日月光？

如果你重視殖利率、配息與獲利能見度，鴻海的估值相對便宜，營運體質穩健，AI 伺服器的動能也足以支撐 EPS 維持高檔，對長期投資人來說會相對甜一些。

如果你追求成長性，想卡位台積電先進封裝擴產的爆發力，那日月光投控在 2025～2026 仍然具備明顯的升級空間，雖然目前估值偏高，但未來獲利上來後並不會顯得太貴。

用最簡單的方式來說，鴻海像是一台穩定往前跑的柴油車，而日月光更像一台正在熱車準備衝刺的跑車。你想要穩定還是速度？答案就會不一樣。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鴻海對決日月光投控！2026誰更值得買？AI 伺服器成長、封裝產能循環？