北極星藥業-KY 新董座上任 股價飆漲停慶賀

北極星藥業-KY（6550）董事長異動，原董座徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔任董事長一職，新董座上任， 16日股價開高後衝上漲停33.05元鎖死。

北極星藥業-KY在15日傍晚重大訊息公告董事長換人的消息，舊任者Digital Capital Inc. 代表人徐展平因職務調整，改由北極星藥業集團董事陳賢哲接任董事長，在15日生效。

另外，北極星藥業-KY也公告法人董事Digital Capital Inc.改派代表人，法人董事代表由原任徐展平，改為第一美卡執行長魏少筠。

台股16日開低走低， 早盤由27,721.1點開出，一度下滑至27,544.06點，各類股下跌居多，生技股則是逆勢抗跌，北極星藥業-KY早盤以30.95元開高後走高，快速衝上漲停33.05元鎖死。