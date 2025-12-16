統一超（2912）便利商店龍頭地位還在？網搖頭「全家首選」：優惠有感

便利商店龍頭統一超是否還值得市場給予高評價，再度引發投資社群熱議。有網友於PTT發文，即便以相對寬鬆的角度給予15倍本益比，合理價約落在150元，已經是充分反映其龍頭地位後的結果。

原PO分析，統一超雖然市占領先，但護城河並非牢不可破，全家、全聯等通路持續擴張，使競爭始終存在。他認為，15倍本益比已將龍頭溢價計入，後續上漲空間有限，並點出市場常見現象：「股價一路上漲時一堆人吹捧，反轉下跌時又一堆人唱衰。」

他也以寶雅為例，指出過去股價強勢時備受追捧，但只要趨勢反轉，市場態度往往快速翻臉；類似情況也出現在富邦媒、美食-KY與中租-KY，其中中租更被不少網紅投資老師重押，最後讓跟單投資人「集體中獎」，成為反思案例。

相關討論引來大量網友留言，不少人從消費者角度觀察通路競爭，「現在全家常直接開在7-11隔壁對打」、「只要附近有全家，就不一定會進7-11」。也有網友指出價格體感差異，「其實都差不多貴，但7-11常常再貴一點。」

另有網友補充，全家在優惠與APP活動上更具吸引力，「看省錢板就知道，全家的折扣比較有感」。也有人提到統一併購PChome後，超商結合電商或許是新想像，但究竟是金雞母還是拖油瓶仍待觀察；更有聲音提醒，蝦皮、無人商店等新型態通路正在逼近，零售戰場早已不只是一條街的對決。