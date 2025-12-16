快訊

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

軍法局成腐敗毒瘤 蔣經國：包啟黃不殺就沒有人可殺了

統一超（2912）便利商店龍頭地位還在？網搖頭「全家首選」：優惠有感

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示7-11的優惠力度不如全家。示意圖／Ingimage
網友表示7-11的優惠力度不如全家。示意圖／Ingimage

便利商店龍頭統一超是否還值得市場給予高評價，再度引發投資社群熱議。有網友於PTT發文，即便以相對寬鬆的角度給予15倍本益比，合理價約落在150元，已經是充分反映其龍頭地位後的結果。

原PO分析，統一超雖然市占領先，但護城河並非牢不可破，全家、全聯等通路持續擴張，使競爭始終存在。他認為，15倍本益比已將龍頭溢價計入，後續上漲空間有限，並點出市場常見現象：「股價一路上漲時一堆人吹捧，反轉下跌時又一堆人唱衰。」

他也以寶雅為例，指出過去股價強勢時備受追捧，但只要趨勢反轉，市場態度往往快速翻臉；類似情況也出現在富邦媒、美食-KY與中租-KY，其中中租更被不少網紅投資老師重押，最後讓跟單投資人「集體中獎」，成為反思案例。

相關討論引來大量網友留言，不少人從消費者角度觀察通路競爭，「現在全家常直接開在7-11隔壁對打」、「只要附近有全家，就不一定會進7-11」。也有網友指出價格體感差異，「其實都差不多貴，但7-11常常再貴一點。」

另有網友補充，全家在優惠與APP活動上更具吸引力，「看省錢板就知道，全家的折扣比較有感」。也有人提到統一併購PChome後，超商結合電商或許是新想像，但究竟是金雞母還是拖油瓶仍待觀察；更有聲音提醒，蝦皮、無人商店等新型態通路正在逼近，零售戰場早已不只是一條街的對決。

2912統一超 7-11 全家

相關新聞

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

台股權值股鴻海與日月光投控今年雙雙創高，股價都在兩百多元，但財報動能與估值位置卻明顯不同。 本文以 AI 伺服器需求、封測景氣、EPS、前瞻本益比與股息殖利率切入，完整比較兩檔標的的投資 CP 值，並分析 2025～2026 年可能出現的成長動能... 台股今年一路往上攻，權值股一檔接著一檔創高，除了台積電依然是市場焦點之外，鴻海與日月光投控的討論度也明顯升溫。 兩家公司的股價現在都落在兩百多元，同時位居台股十大權值股之列，讓很多投資人出現一樣的疑問：如果手上只有一筆資金，只能二選一，究竟是買鴻海比較划算，還是日月光投控的爆發力更強？這篇文章就帶你從營收表現、AI動能、EPS與本益比估值，完整比較這兩檔熱門權值股的投資CP值。 今年以來，日月光與鴻海輪流上漲，加權指數大約上漲兩成，鴻海若把股息算進去，整體漲幅逼近三成，而日月光投控的漲幅更是來到將近五成，成為今年權值股的亮點之一。 兩檔股票都有ADR，海外行情與台股的含息漲幅也差異不大，這讓「買誰比較好」變得更值得深入觀察。

統一超（2912）便利商店龍頭地位還在？網搖頭「全家首選」：優惠有感

便利商店龍頭統一超是否還值得市場給予高評價，再度引發投資社群熱議。有網友於PTT發文，即便以相對寬鬆的角度給予15倍本益比，合理價約落在150元，已經是充分反映其龍頭地位後的結果。

美股交易將延長到23小時？網哀號：連睡覺都能賠錢的時代來了

美國股市交易制度可能迎來重大轉變。路透報導，那斯達克（Nasdaq）交易所計畫於本周一（15日）向美國證管會（SEC）提交申請，擬將平日交易時間延長至23小時，以回應全球投資人對美股「幾乎全天候交易」日益升高的需求。

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守...

台股走跌逾200點下探月線支撐 台積電開低15元

台股16日開盤指數下跌145.84點，開盤指數為27,721.1點，賣單持續出籠壓低指數走低，下探27,580點附近的月...

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股2025年寫下多項歷史紀錄，包含加權指數創新高、單日最大漲跌及跌點等，鉅額交易也再添一筆新紀錄。累計至昨（15）日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。