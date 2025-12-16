美股交易將延長到23小時？網哀號：連睡覺都能賠錢的時代來了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
那斯達克（Nasdaq）交易所計畫於本周一（15日）向美國證管會（SEC）提交申請，擬將平日交易時間延長至23小時。路透
那斯達克（Nasdaq）交易所計畫於本周一（15日）向美國證管會（SEC）提交申請，擬將平日交易時間延長至23小時。路透

美國股市交易制度可能迎來重大轉變。路透報導，那斯達克（Nasdaq）交易所計畫於本周一（15日）向美國證管會（SEC）提交申請，擬將平日交易時間延長至23小時，以回應全球投資人對美股「幾乎全天候交易」日益升高的需求。

那斯達克是全球最大交易所之一，聚集輝達（Nvidia）、蘋果、亞馬遜等科技巨頭。官方資料顯示，美國股市市值約占全球上市公司總市值的三分之二，而外國投資人持有的美股金額，去年已攀升至17兆美元，顯示國際資金對美股依賴程度持續加深。

依規劃，若獲SEC核准，那斯達克將把股票與ETF的交易時間，從現行16小時延長至23小時。平日將分為「日間交易時段」（美東時間凌晨4時至晚間8時）與「夜間交易時段」（晚間9時至隔日清晨4時），僅在晚間8時至9時暫停1小時進行系統維護與結算，交易周也將提前於周日晚間9時開跑。

那斯達克總裁Tal Cohen先前表示，交易所已與監管機構展開討論，目標最快於明年下半年推動每周五天不間斷交易。紐約證券交易所（NYSE）與芝加哥期權交易所（Cboe）近期也陸續表態，正評估類似的全天候交易制度。不過，華爾街大型銀行對流動性下降、波動加劇及投資風險升高，仍抱持審慎態度。

消息曝光後，引發社群熱烈討論，不少網友自嘲「全天候輸錢的機會來了」、「以後睡覺也能賠錢」，也有人調侃「跌23小時、休息1小時很貼心」、「亞洲炒完歐洲、歐洲炒完美洲」。但也有支持者認為，在程式交易與AI掛單早已普及的時代，人可以休息，市場本來就不會停，「只是把檯面攤開而已」。

