台股走跌逾200點下探月線支撐 台積電開低15元
台股16日開盤指數下跌145.84點，開盤指數為27,721.1點，賣單持續出籠壓低指數走低，下探27,580點附近的月線支撐。台積電（2330）開盤價1,435，下跌15元。
群益投顧表示，受到近期美國科技股重挫影響，短線呈現出小M頭技術型態，然而跌破10日均線後隨即拉出下影線，月均線有守，仍維持多頭格局。外部不確定性升高震盪整理格局，指數受美股波動影響，但內資買盤具支撐力。操作策略短線不宜過度追價，建議「拉回布局」策略聚焦具基本面支撐、法人持續加碼且評價相對合理族群。 台股中期結構未轉弱，但短線須留意波動放大風險，操作宜控管部位並嚴設停損。
操作題材可留意：
1.SpaceX將掛牌，低軌衛星夯─低軌衛星產業前景持續升溫，全球通訊、物聯網與國防需求擴大，衛星發射與地面設備商機放大。市場關注SpaceX未來具備獨立掛牌潛力。一旦資本市場對太空產業定價明朗，將有助建立整體產業估值標準。相關供應鏈如衛星通訊、射頻與關鍵零組件廠商，受惠於發射頻率提升與訂單能見度改善，中長期成長趨勢明確。
2.「光進銅退」，矽光子持續發光─生成式AI趨勢，資料中心互連架構正迎來關鍵轉折，產業由過往電性傳輸主導，明確走向「光進銅退」。輝達已將矽光子與CPO技術正式導入 QuantumX交換器， 亞馬遜(AWS) 亦於新一代自研AI晶片Trainium4深度整合NVLink Fusion，顯示超大型雲端服務商已將光學互連視為下一階段標準配置。相較傳統可插拔模組，CPO在能效、頻寬密度與延遲表現具結構性優勢。矽光子與光通訊不僅是短期題材，更為AI基礎建設長線成長動能。
周一（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,416.56點，下跌41.49點、跌幅0.09%；S&P500指數下跌0.16%；那斯達克指數下跌0.59%；費半指數下跌0.61%。台積電ADR跌1.47%，報每股287.74美元，換算並折合台幣後為每股1,805.05元，較台北交易股票溢價率為24.49%。
投資人為本周稍晚公布的一連串經濟數據做準備，同時評估有關聯準會主席候選人的報導和決策官員的發言，以尋找利率前景線索。
三大法人周一集中市場合計賣超547.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超489.9億元，投信賣超21.2億元，自營商（自行買賣）買超17.3億元，自營商（避險）賣超53.8億元。
永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,966口至7,980口，其中，外資淨空單增加4,654口至33,686口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,131口至13,854口。
選擇權未平倉量部分，12月大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,500點 ; 月買權最大OI落在29,500點，月賣權最大OI落在26,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44下降至1.06。VIX指數上升1.8至21.46。外資台指期買權淨金額1.47億元 ; 賣權淨金額-0.38億元。整體選擇權籌碼面偏空。
