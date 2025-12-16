台股走跌逾200點下探月線支撐 台積電開低15元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股16日開盤指數下跌145.84點。中央社
台股16日開盤指數下跌145.84點，開盤指數為27,721.1點，賣單持續出籠壓低指數走低，下探27,580點附近的月線支撐。台積電（2330）開盤價1,435，下跌15元。

群益投顧表示，受到近期美國科技股重挫影響，短線呈現出小M頭技術型態，然而跌破10日均線後隨即拉出下影線，月均線有守，仍維持多頭格局。外部不確定性升高震盪整理格局，指數受美股波動影響，但內資買盤具支撐力。操作策略短線不宜過度追價，建議「拉回布局」策略聚焦具基本面支撐、法人持續加碼且評價相對合理族群。 台股中期結構未轉弱，但短線須留意波動放大風險，操作宜控管部位並嚴設停損。

操作題材可留意：

1.SpaceX將掛牌，低軌衛星夯─低軌衛星產業前景持續升溫，全球通訊、物聯網與國防需求擴大，衛星發射與地面設備商機放大。市場關注SpaceX未來具備獨立掛牌潛力。一旦資本市場對太空產業定價明朗，將有助建立整體產業估值標準。相關供應鏈如衛星通訊、射頻與關鍵零組件廠商，受惠於發射頻率提升與訂單能見度改善，中長期成長趨勢明確。

2.「光進銅退」，矽光子持續發光─生成式AI趨勢，資料中心互連架構正迎來關鍵轉折，產業由過往電性傳輸主導，明確走向「光進銅退」。輝達已將矽光子與CPO技術正式導入 QuantumX交換器， 亞馬遜(AWS) 亦於新一代自研AI晶片Trainium4深度整合NVLink Fusion，顯示超大型雲端服務商已將光學互連視為下一階段標準配置。相較傳統可插拔模組，CPO在能效、頻寬密度與延遲表現具結構性優勢。矽光子與光通訊不僅是短期題材，更為AI基礎建設長線成長動能。

周一（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,416.56點，下跌41.49點、跌幅0.09%；S&P500指數下跌0.16%；那斯達克指數下跌0.59%；費半指數下跌0.61%。台積電ADR跌1.47%，報每股287.74美元，換算並折合台幣後為每股1,805.05元，較台北交易股票溢價率為24.49%。

投資人為本周稍晚公布的一連串經濟數據做準備，同時評估有關聯準會主席候選人的報導和決策官員的發言，以尋找利率前景線索。

三大法人周一集中市場合計賣超547.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超489.9億元，投信賣超21.2億元，自營商（自行買賣）買超17.3億元，自營商（避險）賣超53.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,966口至7,980口，其中，外資淨空單增加4,654口至33,686口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,131口至13,854口。

選擇權未平倉量部分，12月大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,500點 ; 月買權最大OI落在29,500點，月賣權最大OI落在26,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44下降至1.06。VIX指數上升1.8至21.46。外資台指期買權淨金額1.47億元 ; 賣權淨金額-0.38億元。整體選擇權籌碼面偏空。

外資 台積電

相關新聞

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

台股權值股鴻海與日月光投控今年雙雙創高，股價都在兩百多元，但財報動能與估值位置卻明顯不同。 本文以 AI 伺服器需求、封測景氣、EPS、前瞻本益比與股息殖利率切入，完整比較兩檔標的的投資 CP 值，並分析 2025～2026 年可能出現的成長動能... 台股今年一路往上攻，權值股一檔接著一檔創高，除了台積電依然是市場焦點之外，鴻海與日月光投控的討論度也明顯升溫。 兩家公司的股價現在都落在兩百多元，同時位居台股十大權值股之列，讓很多投資人出現一樣的疑問：如果手上只有一筆資金，只能二選一，究竟是買鴻海比較划算，還是日月光投控的爆發力更強？這篇文章就帶你從營收表現、AI動能、EPS與本益比估值，完整比較這兩檔熱門權值股的投資CP值。 今年以來，日月光與鴻海輪流上漲，加權指數大約上漲兩成，鴻海若把股息算進去，整體漲幅逼近三成，而日月光投控的漲幅更是來到將近五成，成為今年權值股的亮點之一。 兩檔股票都有ADR，海外行情與台股的含息漲幅也差異不大，這讓「買誰比較好」變得更值得深入觀察。

統一超（2912）便利商店龍頭地位還在？網搖頭「全家首選」：優惠有感

便利商店龍頭統一超是否還值得市場給予高評價，再度引發投資社群熱議。有網友於PTT發文，即便以相對寬鬆的角度給予15倍本益比，合理價約落在150元，已經是充分反映其龍頭地位後的結果。

美股交易將延長到23小時？網哀號：連睡覺都能賠錢的時代來了

美國股市交易制度可能迎來重大轉變。路透報導，那斯達克（Nasdaq）交易所計畫於本周一（15日）向美國證管會（SEC）提交申請，擬將平日交易時間延長至23小時，以回應全球投資人對美股「幾乎全天候交易」日益升高的需求。

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守...

台股走跌逾200點下探月線支撐 台積電開低15元

台股16日開盤指數下跌145.84點，開盤指數為27,721.1點，賣單持續出籠壓低指數走低，下探27,580點附近的月...

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股2025年寫下多項歷史紀錄，包含加權指數創新高、單日最大漲跌及跌點等，鉅額交易也再添一筆新紀錄。累計至昨（15）日，...

