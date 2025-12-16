美股收低 投顧：台股技術面整理短線震盪

快訊

中央社／ 台北16日電

投資人觀望本週將公布的美國11月非農就業等經濟數據，科技股賣壓沉重，美股主要指數收低，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.47%。投顧指出，市場對人工智慧（AI）資金流產生疑慮，台股技術面處於整理格局，加上外資期貨空單超過3萬口，短期指數可能高檔震盪。

美股道瓊工業指數15日終場跌41.49點或0.09%，收48416.56點，標準普爾指數跌10.90點或0.16%，收6816.51點；那斯達克指數下挫137.76點或0.59%，收23057.41點，費城半導體指數挫跌43.16點或0.61%，收6990.41點。

台股15日早盤跌逾500點，而後跌勢收斂，航運、傳產股走勢撐盤，終場加權指數收在27866.94點，下跌331.08點，跌幅1.17%，成交金額新台幣4367.78億元；台積電下跌30元或2.03%，收1450元。

三大法人15日均由買轉賣，合計賣超545.46億元。其中，自營商賣超36.55億元，投信賣超18.96億元，外資及陸資賣超489.95億元。

產業訊息部分，低軌衛星業者昇達科因近期股價變動幅度較大，15日應櫃買中心要求公告11月營收新台幣2.85億元，年增48%；歸屬母公司淨利0.86億元，年增18%，每股盈餘1.3元，逼近第3季每股盈餘1.33元水準。

記憶體價格持續上漲，電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖15日受訪表示，明年第1季產品價格確定與今年第4季不同，但真正挑戰在於第2季報價，目前大家都在拚命提前拉貨，這讓報價變得更困難。

華碩共同執行長胡書賓指出，記憶體漲價趨勢至少將持續到2026年上半年，終端產品漲價「已經是大趨勢了」，品牌商還是要適當反映成本，華碩會機動調整產品組合，並根據市場動態變化來決定最適當的漲價時機。

