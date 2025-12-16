「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守28,000點，大跌331點收27,866點；新台幣同步承壓，重貶1.78角，收31.38元，為本月3日以來新低，匯銀人士估外資恐匯出約10億美元。

法人指出，台股昨弱中透強，但短線技術面轉整理格局，預估下檔支撐先看月線27,532點，新台幣匯率短期將回測31.5元價位。

受美股四大指數上周五全面收黑影響，台股昨日開低走低，盤中最低下探27,684點、狂跌513點，隨後跌幅收斂，終場跌331點，收27,866點，失守5日線及10日線，成交金額縮至4,517億元。

三大法人昨日同步賣超，合計賣超547.7億元。其中，外資賣489.9億元，在台指期未平倉淨空單急增4,656口至33,686口，期現貨同步作空；本土資金方面，投信賣21.2億元，自營商賣36.5億元。

台股昨日雖下跌1.1%，但跌幅比市場預期小。法人分析，台股弱中透強，有三大跡象。一是指數開盤就一路走跌，後面跌幅收斂，留下影線，加上中小型股活潑，終場僅大同、鑫聯大投控兩檔跌停，投資人並未出現恐慌賣壓。

二是台股跌幅低於日經225指數的1.3%、韓股的1.8%。第三是價跌但量縮，顯示賣壓不重，可能出現築底現象。

雖然台股短線轉為整理格局，但法人對後市仍審慎樂觀。綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，AI仍將是主流，台股破前波低點的可能性較低，加權指數較可能反覆打底，可觀察Google概念股、輝達概念股及蘋概股。

台股大跌，新台幣同步走弱，成為昨日最弱亞幣。匯銀人士指出，昨天新台幣大幅走貶，主因熱錢撤出台灣，估計匯出金額約10億美元。短期內，由於外資擴大匯出，匯價恐面臨下行壓力。

央行統計，昨日美元指數上升0.04%，亞洲主要貨幣升值，韓元升值0.18%、日圓升值0.25%、人民幣升值0.09%、新台幣卻大貶0.57%，顯示受外資大規模撤離的衝擊大於其他亞幣。