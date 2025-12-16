快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股加權指數昨（15）日一舉跌破5日及10日線，並且下測月線支撐。不過，櫃買指數卻相對抗跌，雖開盤也是急跌，但一度出現翻紅，終場僅小跌0.21點收265.16點，仍站在各均線之上，且跌幅0.08%，較集中市場的1.1%跌幅輕微，顯示在12月外資逐漸退場休息的環境下，中小型股比大型股吃香。

昨天科技權值股承壓，加重集中市場跌幅。台積電（2330）上周雖然秒填息，但之後不敵賣壓，昨日再跌30元，收在1,450元，跌幅2%，表現不如大盤。另外，鴻海跌2.4%，台達電跌1.7%，僅聯發科逆勢撐盤，集中市場電子類股指數下跌1.6%，跌幅重於大盤。

集中市場電子次產業昨日漲少跌多，記憶體尤其是重災區，以其他電子類股指數跌2%最重，網通類股指數逆勢漲1.3%最強。

市場 權值股

延伸閱讀

生醫數據國家隊20日成軍…楊泮池出任董座 緯創、可成、台達電都是股東

台達電11月業績符合預期 法人看好明年EPS突破30元

外資賣超189億元…這檔ETF遭賣超3.1萬張 力積電、鴻海也被大賣

台股創高後竟豬羊變色重挫逾300點 凶手原來是…

相關新聞

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守...

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股2025年寫下多項歷史紀錄，包含加權指數創新高、單日最大漲跌及跌點等，鉅額交易也再添一筆新紀錄。累計至昨（15）日，...

台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

台股加權指數昨（15）日一舉跌破5日及10日線，並且下測月線支撐。不過，櫃買指數卻相對抗跌，雖開盤也是急跌，但一度出現翻...

就市論勢／ASIC、記憶體 題材火紅

台股昨（15）日開盤受美股利空洗禮，盤中一度大跌至27,684點，尾盤回升至27,866點作收，終場下跌331點。半導體權值股漲跌互見，台積電（2330）跌2%，收在1,450元，聯發科逆勢漲1%，半導體次產業中，特殊應用IC（ASIC）題材火紅，帶動半導體相關股輪動。

券商反詐再升級／打詐模範生 實戰大解密

臺灣證券交易所為持續精進證券市場反詐措施，舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶...

AI疑慮加重…熱錢撤出 股匯雙殺

台北股匯市昨天雙雙下挫，受投資人對於ＡＩ疑慮加重，外資轉為賣超，加權指數昨日失守兩萬八千點，新台幣匯價承壓，重貶一點七八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。