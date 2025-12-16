台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

台股加權指數昨（15）日一舉跌破5日及10日線，並且下測月線支撐。不過，櫃買指數卻相對抗跌，雖開盤也是急跌，但一度出現翻紅，終場僅小跌0.21點收265.16點，仍站在各均線之上，且跌幅0.08%，較集中市場的1.1%跌幅輕微，顯示在12月外資逐漸退場休息的環境下，中小型股比大型股吃香。

昨天科技權值股承壓，加重集中市場跌幅。台積電（2330）上周雖然秒填息，但之後不敵賣壓，昨日再跌30元，收在1,450元，跌幅2%，表現不如大盤。另外，鴻海跌2.4%，台達電跌1.7%，僅聯發科逆勢撐盤，集中市場電子類股指數下跌1.6%，跌幅重於大盤。

集中市場電子次產業昨日漲少跌多，記憶體尤其是重災區，以其他電子類股指數跌2%最重，網通類股指數逆勢漲1.3%最強。