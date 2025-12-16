快訊

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股2025年寫下多項歷史紀錄，包含加權指數創新高、單日最大漲跌及跌點等，鉅額交易也再添一筆新紀錄。累計至昨（15）日，今年來的鉅額交易成交金額突破兆元大關，為台股史上首見單年鉅額交易站上兆元。

根據臺灣證交所統計鉅額交易資料，集中市場鉅額交易昨日僅10.87億元，但今年來累計成交金額已達1兆7億多元。

進一步來看，2025年以來鉅額交易成交股數6,431,670,255股，雖然超越2024年的6,262,738,666股，但尚未改寫歷年新高。隨著台股受惠於AI趨勢，不少績優股展現質變以及量變，股價來到高檔下帶動鉅額交易成交金額領先突破兆元，改寫新高，這也是2022年後鉅額交易成交金額占市場比重再度突破1%，達1.05%。

從今年鉅額交易逐月表現來看，已有三個月單月出現千億元大量，分別是5月、11月、7月，依序為1,098.6億元、1046.6億元、1045.9億元；累計12月以來則為372.3億元，反映今年台股改寫新高。

台股 市場

