大摩：第4季筆電出貨調升2%至3230萬台 但仍低於季節平均看好2檔個股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減 5%、年增 2%。路透

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減 5%、年增 2%；估計2026年第1季出貨2,950萬台，季減 9%、年持平。在相關台股中，大摩最看好廣達（2382）及緯創（3231），都重申「優於大盤」評級，廣達目標價維持330元，緯創維持215元。

大摩指出，緯創的11月筆電出貨量比大摩預估高出10%，廣達筆電出貨量比預估低5%，和碩（4938）比預期低8%，英業達（2356）及仁寶（2324）的出貨量則符合預期。大摩分析，緯創出貨優於預期，主要是因為商用與消費需求較佳，這主要受到Win 11換機潮與年底假期銷售建立庫存所推動。

大摩指出，總計這五大ODM廠11月筆電出貨量為1,040萬台，月增3%、年增1%，比大摩預期少0.6%。大摩並且預估，12月筆電出貨量為1,180萬台，月增13%、年增6%，主要受惠於季底拉貨而呈現季節性上揚。

不過，即使經過大摩上調，今年第4季筆電出貨仍比過去14年平均的季平表現減少5個百分點，主要是因為大多數ODM廠在今年前三季已出現強勁拉貨。至於2026年第1季的出貨量，雖然因為正常季節性因素而季減9%，但仍比過去15年平均的季減15%高出6個百分點，這是因為今年第4季基期較低。

