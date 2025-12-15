聽新聞
博通回神 美股電子盤、台指期夜盤應聲反彈
台指期夜盤15日開盤後，在日盤跌勢延續中，以27,890點、下跌20點開出後，一路震盪走低，最低來到27,841點、下跌69點，但在風暴焦點的博通電子盤股價止跌反彈，美股電子盤漲勢擴大下，指數由黑翻紅，最高來到27,978點、上漲68點，截至晚間9點左右，指數在27,967點、約上漲57點附近遊走。
由於本周是今年度最後一個超級周，除了美國將在16日公布11月非農數據外，還有11月失業率、10月零售銷售、12日標普全球製造業與服務業PMI，18日則有11月CPI，各方欲藉這些數據推測聯準會2026年利率政策走向，此外，包括日本、歐洲等央行也將召開利率會議，當中日本是否升息1碼將是市場關注重點，在此敏感時機之際，短線重挫的博通股價回神，在盤前交易時，止穩反彈，帶動美股電子盤漲勢擴大，也激勵台指期夜盤在上半場的走勢。
其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,455元、平盤附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲0.05%，中型100期貨指數上漲近0.2%。
台股15日盤面各類股漲小跌多，指數終場下跌173點，收28,198點，其中，外資現貨賣超489.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,654口至33,686口；投信賣超18.9億元，自營商賣超36.5億元，三大法人合計賣超545.4億元。
市場專家建議，就技術面來說，15日台股早盤開低，一度重挫逾500點，失守短期5、10日均線，最低來到27,684點，由於已經逼近走揚的20日均線支撐，指數跌勢開始收斂，顯然下檔仍具支撐力，台股暫以創高拉回適度整理視之，9月以來具參考性的20日均線沒有失守前，多頭格局可望延續。
