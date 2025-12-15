台股再創新紀錄 鉅額交易成交值站上兆元大關

台股2025年寫下多項歷史紀錄，其中，集中市場的鉅額交易在15日也改寫新紀錄，累計今年的鉅額交易成交金額衝上兆元大關，創下新高。

根據臺灣證交所的鉅額交易資料統計，2025年鉅額交易股數6,431,670,255股，成交股數占市場比重0.4%、成交金額1,000,783,070,317元，成交金額占市場比重1.05%。

從近年集中市場的鉅額交易表現來看，2025年鉅額交易的成交股數雖然超越2024年的6,262,738,666股，但尚未改寫歷年新高，不過，隨著台股受惠於當紅AI趨勢，不少績優股展現質變以及量變，股價來到高檔下帶動鉅額交易成交金額領先突破兆元，創下新高，同時，這也是2022年後鉅額交易成交金額占市場比重再度突破1%。