就市論勢／ASIC、記憶體 題材火紅

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

台股昨（15）日開盤受美股利空洗禮，盤中一度大跌至27,684點，尾盤回升至27,866點作收，終場下跌331點。半導體權值股漲跌互見，台積電（2330）跌2%，收在1,450元，聯發科逆勢漲1%，半導體次產業中，特殊應用IC（ASIC）題材火紅，帶動半導體相關股輪動。

邊緣AI方面，隨AI應用拓展至邊緣端，靠近邊緣AI控制系統、機器視覺與地端大型語言模型（LLM）應用成需求焦點，帶動邊緣半導體包括ASIC等需求提升。預估到2026年，Google的TPU將推進到第七代，且晶片數量可期，並將釋出主晶片相關周邊給予台灣半導體鏈。

投資建議

從中長線來看，2026年美國主要科技巨頭財報穩健，且資本支出持續上修，將帶動台灣半導體產業營收繼續成長，同時，2026年輝達的Rubin伺服器、Google的TPU、亞馬遜AWS等ASIC晶片將持續迭代推出，預估台灣AI半導體相關供應鏈，包括先進製程、先進封裝、記憶體、ABF、PCB載板、測試服務、ASIC晶片及電力與散熱等相關族群將持續受惠，帶動台股迎來新一輪AI新科技創新商機，半導體中長線成長動能值得期待。

半導體 AI 晶片

