快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

基富通定扣金額突破30億

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股交易夯，台股11月定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台基富通統計，11月定期定額投資人數近13萬人、扣款金額更首度突破30億元，併創平台成立以來單月新高，當中最熱門的是台股基金。

基富通總經理陳光輝表示，不管是台股或共同基金，這幾年的定期定額投資規模都在不斷增加，最主要是有兩大原因，一是定期定額的進場點分散，而且時間到了自動扣款，不用特別考慮現在的價位高或低，避免市場波動較大時猶疑不定或追高殺低的情形，克服人性恐懼和貪婪的弱點。

二是資金門檻非常低，一般基金定期定額最低3,000元，而TISA基金1,000元起即可投資，對於剛開始工作的社會新鮮人或小資族，都能輕鬆開啟人生第一筆投資計畫。絕大多數領薪水的民眾，只要設定每月發薪日的隔天為定期定額扣款日，既能達到強迫儲蓄投資目的，也能避免過度消費。

此外，金管會在今年推動「台灣個人投資儲蓄帳戶TISA」，藉由專家篩選把關、買賣0手續費與低經理費率的TISA基金，引導國人長期紀律理財，也為定期定額注入一股新動能。

陳光輝表示，定期定額是老少咸宜的投資方式，不僅小資族，資金相對充裕的中高資產客戶，同樣可透過定期定額，並設定多日或每日扣款方式，有效分散進場風險，或者進一步搭配平台的逢低自動加碼機制，在市場下跌達到一定幅度時，增加投資金額，累積更多基金單位數，創造更好的回報。

理論上，投資就是低買高賣，獲取最大的報酬，但現在全球政經局勢變化非常大，透過定期定額的理性投資策略，能夠避免情緒受到短期事件的干擾，更容易達到長期穩健累積財富的目標。

定期定額 台股

延伸閱讀

AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤

上周五費半指數重挫5.1% 台股開低一度大跌513點 幸好跌幅收斂

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

相關新聞

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守...

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股2025年寫下多項歷史紀錄，包含加權指數創新高、單日最大漲跌及跌點等，鉅額交易也再添一筆新紀錄。累計至昨（15）日，...

台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

台股加權指數昨（15）日一舉跌破5日及10日線，並且下測月線支撐。不過，櫃買指數卻相對抗跌，雖開盤也是急跌，但一度出現翻...

AI疑慮加重…熱錢撤出 股匯雙殺

台北股匯市昨天雙雙下挫，受投資人對於ＡＩ疑慮加重，外資轉為賣超，加權指數昨日失守兩萬八千點，新台幣匯價承壓，重貶一點七八...

就市論勢／ASIC、記憶體 題材火紅

台股昨（15）日開盤受美股利空洗禮，盤中一度大跌至27,684點，尾盤回升至27,866點作收，終場下跌331點。半導體權值股漲跌互見，台積電（2330）跌2%，收在1,450元，聯發科逆勢漲1%，半導體次產業中，特殊應用IC（ASIC）題材火紅，帶動半導體相關股輪動。

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。