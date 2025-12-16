券商反詐再升級／打詐模範生 實戰大解密

臺灣證券交易所為持續精進證券市場反詐措施，舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，並將評鑑活動得獎證券商的反詐心得進行系列報導。

根據警政署165全民防騙網打詐儀錶板，2025年11月單月全國詐騙財損金額約為58億元，相較於2024年8月單月財損約138億元呈現顯著下降，顯示政府、周邊單位及民眾共同努力的成果。證交所表示，將持續與證券商共同合作，時刻提醒投資人避免一時貪心而落入金融投資詐騙的陷阱。

另一方面，證交所已於公開資訊觀測站建立反詐騙聯防行動專區供證券商分享詐騙態樣，未來將持續進行優化，將建置專屬網站並更名為「證券反詐騙聯防行動專區」，並擴增該專區內容，包含圖文分享與互動式圖表等功能，投資人可多加利用。以下分享得獎證券商北城證券、元大證券等二家證券商執行反詐活動成果及心得。

北城證券

北城證券在2025年度由證券交易所主辦的反詐騙評鑑中脫穎而出，獲高度肯定。因該公司秉持「誠信為本、守護為責」的核心理念，將防詐工作視為營運的重要一環，展現由上而下、全員動員的決心。

為落實防詐管理，北城證券由總經理親自領導成立「北城反詐騙處理小組」，負責統籌政策規劃、即時應變、跨部門協調與內部督導，並設立反詐騙專線，打造橫向聯繫、縱向貫通的快速應變機制。

該公司將防詐意識深植於日常營運中，將員工阻詐事蹟納入獎勵制度，並推動互動式防詐教育訓練與影片測驗，確保每位員工都是前線的防詐守門人。透過嚴謹的內控流程與持續精進的風控架構，北城證券在受評期間達成「零遭詐事件」的卓越紀錄，展現落實防詐的堅實成效。

對外方面，北城證券訂定檢舉獎勵制度，鼓勵民眾透過165反詐系統檢舉冒名行為，建立企業與社會「雙軌協作」的防詐新典範。同時公司將防詐議題制度化地融入高齡客戶關懷訪談與防詐問卷測試，主動守護銀髮族群的金融安全。

防詐不僅是一項制度，更是一種信任的實踐。未來，北城證券將持續以「穩健踏實、永續經營」為根基，秉持「專業導航、服務至上、用心經營、從心出發」的精神，攜手客戶共同打造安全無詐的投資環境，守護每一位投資人的資產安全。

元大證券

元大證券榮獲「2025年證券商反詐騙評鑑活動」卓越獎，展現積極投入投資人保護與金融防詐活動的努力與成果。這項榮耀不僅是對元大證券防詐機制的肯定，更是對全體同仁積極參與「識詐、防詐、反詐」行動的鼓勵。

近年詐騙手法日新月異，金融業更須以高度警覺與社會責任感面對挑戰。該公司始終秉持「以誠為本、以心待客」信念，從董事會到每一位同仁，以具體行動落實公平待客精神。更以「守護投資安全、打造安心市場」的核心理念，透過三大方向深化反詐作為：一、內部強化教育訓練，建立全員防詐意識，讓每一位員工都成為第一道防線的防詐小尖兵。

二、完善科技防詐機制，導入異常交易偵測、AI比對與即時警示系統，強化監控與應變能力。三、積極對外宣導，結合官網、分公司據點及社群媒體推動投資人識詐宣導，響應主管機關「5D防詐行動」，落實金融教育向下扎根。

從制度建置到流程優化，從內部宣導到客戶教育，每個環節都凝聚集體的信念──唯有讓投資人更了解詐騙風險，金融市場的信任基石才能更穩固。展望未來，元大證券將持續投入反詐教育與投資人保護，強化高齡投資人關懷與金融素養推廣，攜手社會大眾共創「零詐騙、真信任」的投資環境，實踐金融機構的社會責任。