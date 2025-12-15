四大利多帶動CCL雙雄明年旺 高盛上調目標價

外資高盛證券於最新報告中指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS Trainium 3帶動額外需求、中板 與CPX 板的高價值等四大利多因素推動，帶動台廠營收與毛利率攀升，看好台光電（2383）、台燿（6274），並重申「買進」評等，目標價分別由1,800元上調至2,060元、540元上調至615元。

高盛指出，首先、目前台光電、台燿的M6及以下等級CCL在2025年第4季營收占比約為35%至45%、50%至60%以上。代表相較於2025年第3季約有超過3-6%的成長潛力，且預期未來幾季還有3-6%的成長空間。並且除營收外將同步帶動毛利率攀升。

其次、新款META Minipack量產，其採用M8+等級CCL的新款META Minipack出貨量將在未來幾季進一步攀升。高盛指出，根據預估每台設備的CCL價值至少為600美元，推算2026年有超過50億台幣的潛在市場規模，分別占台光電與台燿2026年預估營收的4%和12%。

第三、AWS Trainium 3將帶來額外PCB需求，高盛認為， Trainium 3 (機櫃內部除原先的運算板外，還新增額外交換器板，此需求將從2026年第1季末或第2季初開始顯現。預估此交換器板將使每顆 Trainium 3晶片的CCL價值增加25%。

第四、目前輝達（NVIDIA）GPU的中板CCL價值極高，因採用M9等級CCL，高盛指出，每顆GPU的中板將達75-100美元，單就此組件來看，意味著50%以上的CCL 潛在市場上升空間。至於CPX板，目前對出貨量、滲透率尚無預估，但每顆 GPU晶片價值可能達150-200美元以上。