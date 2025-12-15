蘋果供應鏈穩了？大摩最新iPhone出貨量預測：超乎季節性

摩根士丹利（大摩）證券最新發布蘋果出貨展望，指出iPhone與iPad需求韌性優於預期，維持2025年第4季iPhone生產量，並首度提出2026年首季預估，預期將優於季節性水準。供應鏈中，大摩按讚台積電（2330）、鴻海（2317）等台廠。

大摩針對蘋果iPhone與iPad出貨提出最新今年第4季與明年首季預測。根據最新預估：2025年第4季iPhone生產量維持7,600萬台不變，季增38%、年增4%；2026年第1季iPhone生產量預估為5,600萬台，季減26%、年增12%。

iPad方面，主因假期出貨動能優於預期，2025年第4季生產量上調至1,400萬台，呈現季持平、年減7%；2026年第1季則預估為1,200萬台，季減14%、年持平。台廠中，大摩給予台積電、鴻海「優於大盤」評等、大立光（3008）則為「中立」。

值得注意的是，大摩首次提出2026年第1季iPhone生產量初步預估為5,600萬台。大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，雖然首季季減26%，但相較歷史上第1季通常出現30%至40%的季減幅度，因此表現明顯優於季節性水準，主因反映近期中國大陸市場iPhone銷售動能強勁，以及在記憶體價格上揚的背景下，iPhone有望相對Android智慧型手機進一步擴大市占率。

另外，大摩維持2025年第4季iPhone生產量預估為7,600萬台。施曉娟分析，供應鏈調查顯示，iPhone 17系列在第4季的訂單動能與先前上調後的水準一致，但自11月起已出現季節性去化庫存跡象，也可從鴻海11月營收表現中獲得佐證。整體上，預估2025年iPhone全年生產總量約2.2億台，年增6%。