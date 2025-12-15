外資賣超489億元！賣超華邦電10.8萬張最多 鴻海、台積電也難逃賣超
台股15日收27,866.94點，下跌331.08點，三大法人同步賣超，外資賣超489.95億元，統計外資賣超第一名為華邦電（2344），單日賣超10萬8,326張，鴻海（2317）、台積電（2330）也難逃外資賣超；不過，台新新光金（2887）則是獲得外資買超28,617張，其次則是買超聯電（2303）25,159張，連14買。
台股早盤以28,119.79點開出，下跌78.23點，權王台積電開低，一度下滑至1,445元，下跌35元，終場收1,450元， 下跌30元， 跌幅2.03%，鴻海、台達電（2308）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）等AI股走弱，華邦電爆量下跌，收在71.1元， 跌幅4.69%，大盤指數盤中一度下探至27,684.87點，重挫513.15點。
盤面上金融股、塑化股、航運股、鋼鐵股等類股成為撐盤要角，智邦（2345）挾太空衛星題材上漲，權值四哥聯發科（2454）也收紅，大盤指數收在27,866.94點，下跌331.08點，三大法人賣超545.47億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超489.95億元，投信賣超18.96億元；自營商賣超（合計）36.56億元，其中自營商（自行買賣）買超17.32億元、自營商（避險）賣超53.88億元。
統計外資賣超前十名個股， 賣超華邦電逾10萬張最多，賣超鴻海20,295張，賣超台積電11,951張，華新（1605）及台玻（1802）也齊遭外資賣超；台新新光金則高居外資買超第一名，其次買超聯電，外資買超前十名中， 金融股占5家。
