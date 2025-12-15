全球發射數持續成長 低軌衛星族群逆勢走高

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

低軌衛星族群在題材加持下，整體股價表現勁揚，法人指出，2025年全球衛星發射數約4,200顆，隨著各廠商持續布局，預估到2027年全球衛星的發射數量將成長至5,700顆，年複合成長率高達16%，帶動台廠如穩懋（3105）、華通（2313）、昇達科（3491）等15日逆勢走揚。

低軌衛星是運行在距離地球表面約160至2,000公里高度範圍以內的衛星，由於軌道距離較地球近，因具有低延遲、高覆蓋等優勢，除作為通訊使用，還可在物聯網、智慧城市等多個領域上應用。

星鏈是SpaceX提供的高速網路服務，烏俄戰爭后迅速展現出重要的軍事價值，作為資訊傳輸使用外，在前線部隊的實時通信、無人機操控與戰場感知上也取得有效的成果。

根據外媒指出，SpaceX 將於2026年啟動首次公開募股，募資規模上看300億美元，市場估值上看1.5兆美元，其估值有望超過OpenAI成為全球市值最高的獨角獸。

台廠中華通在兩大美系客戶高市占有望延續，加上泰國產能持續擴充，其中大部分來自於衛星業務，預期明年相關業務占比21%，年增17%。且伺服器方面有望進入AI主板供應，而產能方面華通亦大幅擴充多層板產能，故在 AI 伺服器需求上升下伺服器業務有望高成長。

昇達科則是受惠低軌客戶為優化傳輸功能，擴展到 E、V、W 等多個高頻段，頻率越高，傳輸效率越好，單顆衛星所需的元件數量也隨之增加，目前在手訂單已超越去年低軌業務的總和，且公司已成功開發並出貨 TT&C（衛星控制元件）和 ISL（衛星間連接）兩項新產品，單顆衛星貢獻產值持續增加。

