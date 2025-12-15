AI泡沫疑雲未散、台股跌331點 國泰台大點出後市關鍵

台股15日下跌331點，市場對於AI是否泡沫化仍存在隱憂，不過，國泰台大團隊於台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會指出，民眾對於股市樂觀度仍持續走揚，國泰金控投資長程淑芬表示，AI是否泡沫要從兩方面來看，一類是有實際發展AI、有轉單的類股，另一類是實際轉單不足的AI「概念股」，後市優勝劣敗會逐漸清晰。

針對AI泡沫隱憂，程淑芬表示，AI泡沫分兩種來梳理，第一是在發展的過程中，他們實際會需要有工具、服務，需要散熱或載具，這些公司無論最終誰輸誰贏，都是有發展機會的；第二是和AI題材沾到邊的概念股，但若沒有實際轉成訂單，營收獲利較不扎實，可能會回歸真實評價。

程淑芬說，亞洲有相當多的公司是可以做AI的運作，現在無論從製造業、金融業、電信業，各行各業都在善用AI，AI應該是跨企業需要學習的必考題。隨著時間演進，新的解決方案陸續出現，優勝劣敗會逐漸清晰。

國泰調查指出，今年9～10月國際大廠就AI業務多方合作，投資者樂觀看待AI發展，且台灣出口與企業整體營收持續強勁，帶動台股大幅上漲並續創新高，民眾對股市樂觀度大幅上揚，11月股市樂觀指數創2011年3月以來新高，民眾偏好加碼風險性資產，5月以來民眾風險偏好維持正向且連續上揚。