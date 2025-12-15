快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

聽新聞
0:00 / 0:00

外資上週買超254億元連2買 敲進金融股

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上週上漲217.13點或0.78%，週五集中市場指數收在28198.02點，週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣254.54億元，為連續第2週買超。

個股方面，上週外資買超前3名上市公司為凱基金16萬4087張、聯電10萬1823張、台新新光金9萬3059張，若加上第4名的玉山金、第7名的三商壽、第9名的合庫金和第10名的中信金，上週外資買超前10名有6檔是金融股。

上週外資賣超前3名上市公司為台塑3萬9720張、緯創3萬7434張、宏碁3萬4274張。

統計今年初至12月12日止，外資累計賣超金額4611.4億元。外資總持有股票市值43兆3375億元，占全體上市股票市值比重47.21%。

外資 台新新光金

延伸閱讀

日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

日股反彈！巿場押注日本央行將升息 從科技股轉向金融股

外資賣超189億元…這檔ETF遭賣超3.1萬張 力積電、鴻海也被大賣

相關新聞

外資大砍近490億元！三大法人賣超545億元 資金往「這些族群」避風

上周五美股AI概念族群大幅回檔，台股15日同步承壓，台積電（2330）下跌30元、摔落10日線，大盤跌破2萬8千點關卡，...

外資上週買超254億元連2買 敲進金融股

台股上週上漲217.13點或0.78%，週五集中市場指數收在28198.02點，週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，外資...

大同華映案遭陸判賠131億元 股價跳空跌停鎖死到收盤

大同（2371）華映案遭陸判賠131億元，恐影響每股虧損逾6元，15日跳空以跌停31.6元開出，跌停賣單高掛，一路鎖死到...

美股大跌拖累、台股跌331點收27,866點 台積電挫30元收1,450元

受上週美股大跌影響，台股15日早盤以28,119點開出後，盤中低檔震盪，終場收27,866點，下跌331點，跌幅1.17...

台股剩半個月封關 買什麼可以趨吉避凶？分析師點名有這些…

台股創高後出現回檔，15日開低走低一度下滑至27,684.87點，重挫513.15點，盤中跌勢略有收斂，距年底封關僅剩半...

AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

台股本周受到甲骨文、博通的最新財報暴雷，15日以28,119點開出後隨即拉回整理，在27,800點區間震盪。國泰投信表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。