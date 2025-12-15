外資大砍近490億元！三大法人賣超545億元 資金往「這些族群」避風

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
上周五美股AI概念族群大幅回檔，台股15日同步承壓，台積電（2330）下跌30元、摔落10日線，大盤跌破2萬8千點關卡，盤中最低觸及27,684.87點、一度重挫513.15點。鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）等AI題材股紛紛走弱，反映市場對AI泡沫疑慮的擔憂。

盤面資金迅速轉進防禦性及傳產類股，包括塑化、航運、鋼鐵與金融族群；此外，智邦（2345）等太空衛星題材股，以及權值四哥聯發科（2454）帶量逆勢上揚，推動指數跌幅收斂，終場下跌331.08點，報27,866.94點，成交值縮至4,367.77億元。三大法人大舉調節545.47億元。

統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超489.95億元，投信賣超18.96億元；自營商賣超（合計）36.56億元，其中自營商（自行買賣）買超17.32億元、自營商（避險）賣超53.88億元。

盤面上，博通、甲骨文等美股AI巨頭股價大跌，壓抑台積電收1,450元、跌幅2.03%；鴻海跌2.42%、收221.5元，奇鋐跌3.16%、收1,380元，台達電跌1.71%、收922元，日月光投控跌3.9%、收234元，緯創（3231）跌1.39%、收141.5元。整體而言，AI族群在高檔修正下壓力明顯。

相較之下，記憶體族群表現抗跌，受報價上漲及上周外資加碼護體支撐，南亞科（2408）翻紅收高0.3%、報162.5元，威剛（3260）、商丞（8277）亦上揚，群聯（8299）持平收1125元。華邦電（2344）雖收跌4.69%，但股價仍守住70元關卡、收71.1元，成交量達42.6萬張，人氣居首，顯示法人籌碼及價格支撐效果明顯。

統計今日成交值超過百億元個股有6檔，股價表現漲跌參半。依序為：台積電375.03億元、華邦電303.23億元、聯發科135.69億元；華城（1519）131.42億元，股價跌0.62%、收802元；華東（8110）111.47億元，股價漲1.65%、收55.5元；智邦102.61億元，股價漲4.76%、收1,210元。

