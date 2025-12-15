大同華映案遭陸判賠131億元 股價跳空跌停鎖死到收盤

大同（2371）華映案遭陸判賠131億元，恐影響每股虧損逾6元，15日跳空以跌停31.6元開出，跌停賣單高掛，一路鎖死到收盤。

大同在13日重訊公告表示，接獲中國大陸最高人民法院終審判決，駁回上訴維持原判；大同與華映負有連帶清償責任，金額約人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。

據了解，雖然對岸判決在台執行力，還有待台灣法院裁定認可，但大同依循會計準則仍應先提存備抵損失，預計每股虧損超過6元；推估大同可能在今年第4季財報提列。

大同表示，該終審判決未經過台灣法院之認可，中國判決於台灣地區無執行力，目前財務業務尚無影響；大同認為，最高人民法院判決存在瑕疵，將循兩岸法律途徑救濟，以維護公司及股東權益。

大同指出，將委請律師協助後續法律事宜；同時，將依據相關會計準則，審慎評估其對財務及業務的影響，並依會計師查核結果進行後續處理。