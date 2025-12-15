美股大跌拖累、台股跌331點收27,866點 台積電挫30元收1,450元

受上週美股大跌影響，台股15日早盤以28,119點開出後，盤中低檔震盪，終場收27,866點，下跌331點，跌幅1.17%，成交量4,367億元，跌破10日線，台積電（2330）收1,450元，下跌30元，法人指出，近期全球股市震盪，大盤周一雖開低，不過下檔買盤承接，留下下影線，後續仍需持續關注全球市場脈動。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，台虹（8039）、今國光（6209）、致茂（2360）、矽格（6257）、強茂（2481）、高技（5439）、創意（3443）、聯鈞（3450）、系統電（5309）、緯穎（6669）、漢唐（2404）、台燿（6274）、南電（8046）、力成（6239）、富邦金（2881）、宜鼎（5289）、穎崴（6515）、力積電（6770）等

全球金融市場本周迎接超級央行周，日本銀行預料將逆勢升息1碼，台灣與印尼央行預料將按兵不動，英國、泰國、智利及墨西哥央行預估將降息1碼，俄羅斯更預估會降息2碼。

週四（11日）美股呈現漲跌互見，科技股受甲骨文財報拖累呈現相對弱勢，台積電ADR下跌1.45%。盤後晶片大廠博通公布2025會計年度第4季財報，無論是營收或獲利皆優於市場預期，並對本季釋出強勁展望，然盤後股價卻出現開高走低，下跌逾4%。

統一投顧表示，博通財測不如市場預期、南韓預定明年1月實施AI基本法、白宮沙皇薩克斯指出中國拒買H200，台積電ADR上周五下跌4.2%，眾利空因素將影響本周台股開市震盪回測。惟本周超級央行周，新興經濟體央行可能進一步降息，三星預計18日舉辦三折機TriFold在台上市記者會、貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，預期台股先蹲後跳，年底前有望再戰新高。

操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。