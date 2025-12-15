台股承壓台積電走跌 精測逆勢大漲逾8% 題材聚焦擴產、AI 測試需求

上週五美股走弱，拖累15日台股盤勢偏保守，權值股台積電（2330）終場收1,450元，下跌約2%，壓抑大盤氣氛；不過測試介面廠中華精測（6510）不畏大盤震盪，買盤逆勢湧入，盤中一度衝上2,370元，終場收2,340元，漲8.33%，維持強勢表態。

精測近期持續釋出AI與HPC晶片測試需求帶動的正向訊號。公司日前指出，AI應用需求升溫帶動高階探針卡需求提升，並開發全面接觸式探針卡檢測設備（FCT），以縮短檢測時程、提升高腳數探針卡檢測效率。 此外，精測也啟動桃園平鎮第三廠建廠計畫，目標打造綠建築AI智慧工廠，藉由產能與技術升級掌握測試載板與探針卡出貨動能。 ￼

精測先前揭露2025年第3季營運表現走強，單季每股純益達8.41元。公司亦預期第4季毛利率可維持在50%至55%區間上緣，並持續爭取更多探針卡應用訂單。同時，精測與日本Yokowo以相互股權投資方式深化策略合作，強化市場與研發協作，也被視為後續海外布局與產品競爭力的加分項。