不畏台股下挫 低軌衛星概念股升空
台股15日因美股下挫，市場對AI產業疑慮再起，拖累電子權值股表現。不畏大盤下跌，受惠Space X可望掛牌題材激勵，低軌衛星族群持續升空，包括昇達科（3491）、華通（2313）、啟碁（6285）等概念股逆勢上揚。
法人分析，除了Space X有望上市，隨著大型星艦Starship發射成功，發射成本下降，有助於推進下一代V3衛星，單次發射衛星顆數增加，同時使用頻段也增加，對台灣相關供應鏈來說，除了出貨量成長，還有規格升級利多，激勵股價上漲。
其中因為頻寬增加、使用頻段上升，預期將帶動高頻通訊元件升級，昇達科可望優先受惠，尤其低軌衛星占營收比重持續提高，近來昇達科獲內資、外資法人都站在買方。至於地面通訊設備，也將隨著使用人數增加，帶動寬頻網路設備市場成長，有利啟碁出貨。華通則同步受惠低軌衛星及伺服器出貨量提升，產品組合優化，有利毛利率上揚。
